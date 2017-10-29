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قانون لتسهيل عملية توظيف المتكونين عن طريق التمهين سيصدر في الأشهر القليلة  المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 17:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 152 مرات
قانون لتسهيل عملية توظيف المتكونين عن طريق التمهين سيصدر في الأشهر القليلة  المقبلة

سطيف - كشف وزير التعليم و التكوين المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد بسطيف عن قانون يتعلق بتسهيل نمط توظيف المتكونين  عن طريق التمهين "سيصدر في الأشهر القليلة المقبلة".

وأوضح الوزير عند زيارته لمؤسسة أجهزة القياس و المراقبة بمدينة العلمة في  إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية أن "هذا قانون ستتمكن بموجبه المؤسسات  الحاضنة أو المستقبلة للممتهنين (مكان إجراء التربص التطبيقي) إذا أرادت  الاحتفاظ بالمتربصين من توظيفهم دون إجراء المرور بوكالات التوظيف المعتاد".

وشدد الوزير على أهمية تطوير التكوين عن طريق التمهين لأنه "أحسن وسيلة  للتكوين", داعيا إلى التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية لأنها تسهم مع قطاعه في  التكوين و تمكّن من تحديد الاختصاصات الواجب فتحها و إشراكها كذلك في الجانب  البيداغوجي قصد التسهيل على حاملي الشهادات ولوج عالم الشغل و إلى فتح التكوين  المتخصص و جعله من أهم الانشغالات و تطوير العمل بالاتفاقيات بين قطاع التكوين  المهني و المؤسسات الاقتصادية لتحديد المسؤوليات .

وفي ذات السياق، ألح السيد مباركي على ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للمقاولاتية و على المستوى المحلي تفعيل دور اللجان الولائية في مجال الشراكة  و التنسيق بين قطاع التكوين و التعليم المهنيين و المؤسسات الاقتصادية .

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و لدى زيارته للمزرعة النموذجية لتربية الأبقار بعين لحجر والتي تعتمد بنسبة  كبيرة على اليد العاملة المؤهلة المتخرجة من قطاع التعليم و التكوين المهنيين  أشاد الوزير بالعمل التكويني المنجز بالشراكة مع المؤسسات التكوينية المختصة في المجال كون أن كل ما يدور حول الفلاحة و الصناعات الغذائية على غرار تربية  المواشي والفلاحة و السياحة و الصناعة يمثل أهمية قصوى ضمن السياسة  الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية حتى تكون بدائل للمحروقات في المستقبل.

وألح السيد مباركي في نفس السياق على وجوب أن تكون العلاقة و الشراكة بين  مؤسسة التكوين المهني و المؤسسة الاقتصادية "جد متينة" حتى يكون التكوين -كما قال- ناجحا و نافعا للشباب المتكونين, معتبرا العمل في الميدان الفلاحي جد واسع لذلك "لا بد من تطوير الشراكة بين المؤسسات التكوينية و الاقتصادية.

وتفقد الوزير خلال زيارته لولاية سطيف عديد المشاريع التابعة لقطاعه على  غرار مشروع إنجاز المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلدية عين آرنات  الذي تقدمت به الأشغال بنسبة 80 بالمائة و هو مصمم لكي يتسع لـ 300 مقعد  بيداغوجي و من المتوقع استلامه وفقا للقائمين على المشروع "مطلع سنة 2018" و عاين أيضا مزرعة نموذجية لتربية الأبقار بعين لحجر.

 

وقد أشرف السيد مباركي قبل مغادرته سطيف بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين  المهني بحي الهضاب بعاصمة الولاية على حفل التوقيع على اتفاقيات في إطار  التكوين التعاقدي بين قطاعه و مؤسسات إيريس للتبريد و التكييف (تكوين و تشغيل)  والمؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات (تكوين و تشغيل) وكذا ملبنة التل (تكوين و تشغيل). 

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قانون لتسهيل عملية توظيف المتكونين عن طريق التمهين سيصدر في الأشهر القليلة  المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 17:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 152 مرة   شارك

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