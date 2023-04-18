نحو إحداث أزيد من 40 ألف مؤسسة مبتكرة وطنيا خلال سنتي 2017  و2018

وهران - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الأحد بوهران أن برنامج الحكومة يستهدف إحداث ما يزيد عن 40 ألف مؤسسة مبتكرة على المستوى الوطني خلال سنتي 2017 و2018 .

وأبرز السيد حجار لدى اشرافه على افتتاح أشغال ندوة وطنية للجامعات بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران أن هذا البرنامج يشكل "فرصة ثمينة يتعين على المؤسسات الجامعية والبحثية استغلالها عن طريق إنشاء حاضنات ابتكارية وفسح المجال أمام خريجي مؤسسات التعليم العالي لإنشاء مؤسسات صاعدة ".

كما سيمكن البرنامج من "بعث مراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي وتفعيل حركية الأساتذة والباحثين الخبراء من خلال تقوية الروابط بين الجامعة والمحيط وفتح فرص جديدة أمام الطلبة في مجالات التربص والتدريب والتشغيل" يضيف الوزير.

وأشار الى أن هذا البرنامج يهدف الى "دفع عجلة الاقتصاد الوطني بقوة لتحقيق معدلات أعلى من النمو اعتمادا على الموارد البشرية والمالية المتاحة وطنيا" داعيا مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي الى "أداء دور أساسي في هذا المجال بحكم ما تزخر به من قدرات علمية تسمح بترقية المعرفة وتثمين نتائج البحث وكذا مواصلة عملية تقييم مخابر البحث وبعث مخابر أخرى وإنشاء مشاريع بحث لتواكب التوجه الجديد للاقتصاد الوطني والمساهمة في تطويره".

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"بات ضروريا ادراج المقاولاتية كنشاط جامعي الى جانب التعليم والبحث ضمن عملية تفاعلية مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي" يشير السيد حجار الذي دعا الى ضرورة " العمل على توفير محيط يشجع الابتكار والتقاول يهتم بحاملي المشاريع المبتكرة ضمن حاضنات ومؤسسات ناشئة ومنصات تكنولوجية الى جانب وضع نظام لتوزيع المعلومات والوثائق وتبادلها".

وأبرز أن دائرته الوزارية أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لمرافقة وتوجيه الطلبة منذ إتحاقهم بمقاعد الجامعة الى غاية تخرجهم للاستفادة من تمويل لإنشاء مؤسساتهم المصغرة .

وبخصوص مشروع المؤسسة أبرز الطاهر حجار أن "بعض الأعمال ذات الصلة التي بادرت بها بعض المؤسسات الجامعية ستكون محل فحص وتقويم على أساس دليل مرجعي بما يضمن إضفاء مزيد من التناسق والانسجام عليها".

وأضاف ان "التحكم في هذا النمط الجديد والنوعي في تسيير المؤسسات الجامعية يقتضي خلق فضاء للتشاور وتبادل الأراء بين المعنيين بهذا المشروع" مشددا على ضرورة "الاستمرار في عقد لقاءات مؤطرة بخبراء حتى يتم تطويع هذه الأداة الحديثة في ادارة المؤسسة". كما تم على هامش الندوة الوطنية للجامعات ابرام اتفاقية اطار بين ديوان المطبوعات الجامعية ومركز البحث في الاعلام العلمي والتقني "سيريست" لتوفير الكتاب الالكتروني الجامعي.

وسيقوم ديوان المطبوعات الجامعية بموجب هذه الاتفاقية بفتح مكتبة رقمية تحتوي على جميع منشوراته في شكل رقمي للتصفح مجانا لمدة شهرين لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين.

وقد تم خلال هذه الندوة الوطنية التي حضرها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية وإطارات الوزارة تقديم محاضرات حول "حصيلة الدخول الجامعي 2017/2018 " و"النظام الوطني للبحث العلمي والتطور التكنولوجي" و"منهجية مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية".