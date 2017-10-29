الجزائر تشارك في المعرض الدولي الرابع المتعدد القطاعات لواغادوغو

وسيكون الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 250 متر مربع، تحت تأطير و متابعة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس)، حيث يتم عرض منتجات 15 شركة جزائرية حسب ذات المصدر.
وتشهد هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية التي تنظم تحت شعار "ترقية التجارة جنوب- جنوب ..عامل للاندماج الاقتصادي و مصدر الشغل للشباب "، مشاركة 16 بلدا من بينها التوغو كـ "ضيف الشرف".
وتشكل هذه الطبعة "فرصة واعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين و المحولين للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم لربط و تعزيز علاقات الأعمال فيما بينهم، يضيف بيان الوزارة.