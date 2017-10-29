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الجزائر تشارك في المعرض الدولي الرابع المتعدد القطاعات لواغادوغو

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 14:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرات
الجزائر تشارك في المعرض الدولي الرابع المتعدد القطاعات لواغادوغو

الجزائر - تشارك الجزائر في الطبعة الرابعة للمعرض الدولي  متعدد القطاعات لواغادوغو الذي يعقد في عاصمة بوركينا فاسو خلال الفترة  الممتدة من 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2017 ، حسبما علم اليوم الأحد في بيان  لوزارة الخارجية .

وسيكون الجناح الجزائري الذي يتربع على مساحة 250 متر مربع،  تحت تأطير و  متابعة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس)، حيث يتم عرض منتجات 15 شركة جزائرية حسب ذات المصدر.

وتشهد هذه التظاهرة  الاقتصادية الدولية  التي تنظم تحت شعار "ترقية  التجارة جنوب- جنوب ..عامل للاندماج الاقتصادي و مصدر الشغل  للشباب "، مشاركة 16 بلدا من بينها التوغو  كـ "ضيف الشرف".

وتشكل هذه الطبعة "فرصة واعدة للمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين  و المحولين  للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم  لربط  و تعزيز علاقات الأعمال فيما بينهم، يضيف بيان الوزارة. 

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الجزائر تشارك في المعرض الدولي الرابع المتعدد القطاعات لواغادوغو
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2017 14:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرة   شارك

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