التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر و سيتي لندن

لندن- أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الجمعة بلندن أنه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر و مركز لندن المالي (سيتي لندن).

و في حديث قصير لوأجي قال الوزير الذي تحادث أمس الخميس مع مسؤولين و خبراء في المالية الدولية بمقر المركز المالي لمدينة لندن أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر و سيتي لندن خلال "الاشهر القادمة"

بالجزائر.

و تتضمن الوثيقة التبادلات بين بورصة الجزائر و المؤسسة اللندنية و كذا وسائل استفادة البورصة و المؤسسات الجزائرية من خبرة أول ساحة مالية في العالم.

و سيتم التوقيع على المذكرة على هامش ندوة ستنظم بالجزائر بمشاركة ممثلين عن سيتي لندن سيقدمون عروضا حول نشاطات البورصة العالمية.

من جهة أخرىي أوضح السيد راوية أنه خلال محادثاته مع مسؤولي ليودس أوف لندني بورصة التأمين العالمية الحاضرة في الجزائر بحث الطرفان وسائل " رفع التبادلات و تقليص عوامل الأخطار على الجزائر".

و بخصوص الندوة الجزائرية-البريطانية حول الخدمات المالية التي نظمها المركز المالي للندن و الكتابة البريطانية للتجارة الدوليةي صرح السيد راوية أنها سمحت للوفد الجزائري بالاطلاع على الخبرة البريطانية في مجال المالية الخضراء و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.

و قد أعرب الطرف الجزائري عن اهتمام خاص بالاستثمار في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى بالجزائر حول هذا الموضوع بمشاركة الخبراء البريطانيين.

من جهة أخرىي التقى الوزير بمقر سفارة الجزائر بلندن أعضاء الجالية الجزائرية الذين نجحوا في مجال الأعمال بالمملكة المتحدة و الذين أعرب لهم عن أمل الجزائر في الاستفادة من خبرتهم.

كما أشار الى اجراء مشاورات من أجل تحديد قواعد و كيفيات نقل هذه الخبرة مؤكدا أن الجزائر" ترحب بكل مبادرة" في هذا الاتجاه.