الجزائر-اليونان: التأكيد على ضرورة بعث وتحديث مشروع اتفاق التعاون السياحي بين البلدين

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرمور، وسفيرة اليونان بالجزائر،افجنهيا كوتوليانتوس، لدى استقبالها يوم الخميس بالجزائر على "ضرورة بعث وتحديث" مشروع اتفاق التعاون السياحي الذي تم التوقيع عليه بين البلدين في القريب العاجل، حسب ما افاد به بيان لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية .

وأوضح ذات البيان، أن الطرفين " أكدا لدى استعراضهما للعلاقات الثنائية في هذا اللقاء على " ضرورة بعث وتحديث مشروع اتفاق التعاون السياحي الذي تم إعداده سابقا قصد التوقيع عليه في القريب العاجل"ي كما عبرت السفيرة في هذا الصدد عن "رغبتها في إطلاق نشاطات عملية للتعاوني في انتظار التوقيع على الاتفاقية والتي من بين أهدافها تبادل الخبرات في مجال التكوين السياحي وكذلك تطوير السياحة الثقافية خاصة أن البلدين يحتويان على موروث ثقافي وأثري هام ذي قيمة عالية".

واغتنمت السفيرة اليونانية مناسبة هذا اللقاء "لتؤكد على استعداد بلادها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مجال السياحة وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون ورفع وتيرتها"، حسب ما أضافه ذات المصدر الذي أشار إلى أن الطرفين أكدا كذلك على" ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية في مجال السياحة والتي تخدم مصلحة البلدين".

ويذكر ان سفيرة اليونان بالجزائر قد أدت زيارة وداع لوزير السياحة و الصناعات التقليدية بمناسبة انتهاء مهمتها في الجزائر.