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محروقات : استثمار 78 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 18:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات
محروقات : استثمار 78 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021

الجزائر- كشف وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم الخميس  بالجزائر,  أنه تم تخصيص مبلغ 78 مليار دولار سيوجه  للاستثمار في مجال  المحروقات و ذلك خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021, موضحا أن أغلب هذه  الاستثمارات ستكون في مجال البحث و الاستكشاف.

وقال السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية  2018- أن قطاع  الطاقة قد سطر على المدى المتوسط, أي في الفترة الممتدة من 2017 الى 2021,  برنامجا طموحا للتنمية بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات  الطاقوية وكذا الرفع من مداخيل الصادرات .

ويهدف هذا البرنامج, حسب الوزير, الى توسيع نشاط الاستكشاف للرفع من احتياطات  النفط و تحسين استغلال الحقول البترولية و الغازية مما سيعزز الإنتاج الوطني  من المحروقات على المدى المتوسط و البعيد.

ولتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من المواد الطاقوية, قال السيد  قيطوني, أن القطاع يسعى الى تطوير نشاط التحويلات بإنهاء برنامج تأهيل و تحديث  مصفاة الجزائر العاصمة و إنتاج مصفاتين جديدتين بحاسي مسعود و تيارت و كذا  مركبات بيتروكيمائية جديدة.

 

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ومن أجل تحسين نوعية الخدمات برمجت مؤسسة نفطال, يضيف السيد قيطوني, إنجاز  عدة مراكز تخزين و محطات توزيع جديدة للمواد البترولية.

أما في مجال الكهرباء, و لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الطاقة,  أوضح الوزير, أن قدرات انتاج الكهرباء الوطنية عرفت ارتفاعا محسوسا لتبلغ 18  ألف ميغاواط في نهاية يونيو 2017 أي بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بنفس 

الفترة من 2016.

 

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وأكد السيد قيطوني أن القطاع سيواصل تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مع دخول  محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية قدرها 12.400 ميغاواط في حدود سنة 2021.

كما يواصل القطاع مجهوداته كل التراب الوطني بالكهرباء و رفع نسبة الربط  بالغاز من 56 بالمائة الى 65 بالمائة في آفاق 2019, يضيف الوزير.

وحسب السيد قيطوني, فان برنامج تطوير الطاقات المتجددة  سيتواصل بإنجاز 4.000  ميغاواط مع حلول سنة 2021 وكذا  ترقية التحكم والترشيد في استغلال الطاقة من  خلال تعميم تقنيات الفعالية الطاقوية في المنشآت والمنازل.

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محروقات : استثمار 78 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2021
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 18:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

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