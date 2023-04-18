محروقات: مجمع سوناطراك حقق 26 اكتشافا جديدا منذ بداية 2017

و قال السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن هذه الاكتشافات الجديدة المحققة هي ثمرة جهود مجمع سوناطراك لوحده أي بدون شراكة أجنبية.
كما عرف إنتاج المحروقات المسوق - حسب الوزير- ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 بنسبة 8ر1 بالمائة ليصل الى 122 مليون طن مكافئ بترول, مضيفا أن هذا الارتفاع تحقق بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي غطى انخفاض المنتوجات الأخرى بما فيها البترول الخام, تطبيقا لاتفاق أوبك بخفض إنتاج البترول الخام, حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا .