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محروقات: مجمع سوناطراك حقق 26 اكتشافا جديدا منذ بداية 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات

الجزائر - كشف وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, يوم الخميس  بالجزائر, أن مجمع سوناطراك حقق 26 اكتشافا جديدا في ميدان المحروقات الى غاية  نهاية سبتمبر 2017 مقابل 28 اكتشافا في نفس الفترة من 2016, ما سيعزز  الاحتياطات الوطنية من النفط و الغاز.

و قال السيد قيطوني - خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية  2018- أن هذه  الاكتشافات الجديدة المحققة هي ثمرة جهود مجمع سوناطراك لوحده أي بدون شراكة  أجنبية.

كما عرف إنتاج المحروقات المسوق - حسب الوزير- ارتفاعا خلال الأشهر السبعة   الأولى من سنة 2017  بنسبة 8ر1 بالمائة ليصل الى 122 مليون طن مكافئ بترول,  مضيفا أن هذا الارتفاع تحقق بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي غطى انخفاض  المنتوجات الأخرى بما فيها البترول الخام, تطبيقا لاتفاق أوبك بخفض إنتاج  البترول الخام, حيث تقدر حصة الجزائر من التخفيضات بحوالي 50 ألف برميل يوميا  .

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محروقات: مجمع سوناطراك حقق 26 اكتشافا جديدا منذ بداية 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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