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الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) تتحصل على الاعتراف الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات

الجزائر- تحصلت الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك"  على الاعتراف الدولي من طرف المنظمة الأوروبية للاعتماد ي كهيئة وطنية  للاعتماد مع توقيعها لعقود ثنائية مع المجموعة الأوربية حسبما علم يوم  الخميس في بيان للهيئة .

و بناء على هذا الاعتراف اصبحت الهيئة الجزائرية للاعتماد و منذ تاريخ  5  أكتوبر 2017 عضو "كامل الشخصية "لدى المنظمة العالمية للمخابر بعد امضائها  للعقود متعددة الأطراف, كما يعبر على الكفاءة التي تنم عن امتثالها للمقاييس 

العالمية في مجال تقييم المطابقة  يضيف بينان الهيئة .

وأضاف بيان الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي هو بمثابة " أداة ضبط لدى السلطات  العمومية"  و وسيلة ناجعة في المنافسة الصناعية الضرورية "  لتحسين المستلزمات  الرامية الى تنويع و تصدير المنتجات  و الخدمات لضمان صحة المستهلكين و  المحيط". 

و تلتزم الهيئة الجزائرية للاعتماد بالمساهمة التامة في مساعي تطوير شبكة  هيئات  تقييم الجودة في الجزائر حسب المعايير العالمية  تطبيقا لتوصيات و  توجيهات السلطات العمومية , يضيف ذات البيان .

الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) تتحصل على الاعتراف الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2017 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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