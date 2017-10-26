مجلس قضاء الجزائر يفصل بـ " عدم شرعية " إضراب عمال صيانة الطائرات

الجزائر- فصل مجلس قضاء الجزائر- محكمة الدار البيضاء- يوم الأربعاء في النزاع القائم بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية و النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، و ذلك بـ" عدم شرعية الإضراب" الذي شنه منذ مساء أمس الثلاثاء عمال صيانة الطائرات، حسبما علمت (وأج) في بيان للشركة .

و حسب نفس المصدر، فإن قرار المحكمة " ألزم عمال و تقنيو مصالح صيانة الطائرات المضربين بعدم عرقلة نشاط المؤسسة ".

من جهتها "أكدت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها متمسكة بالحوار البناء مع جميع الشركاء الاجتماعيين، في إطار القانون"، موضحة أن هذا المسعى "يخدم الشركة و العمال" على حد سواء.

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت يوم الأربعاء في بيان لها أن اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية و الدولية، اثر إضراب عمال الصيانة.

و يجدر التذكير أن تقنيو وعمال مصالح صيانة الطائرات شرعوا مساء الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل، رافعين جملة من المطالب، أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني و الأجور وفقا لما تص عليه الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة.

و كان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش قد صرح لـ (وأج) مساء الثلاثاء أن هذا الإضراب "غير شرعي"، باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه و تم الشروع فيه بشكل مفاجئ، مؤكدا أن " نقابة تقنيو صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة، و أعلنت الإضراب بطريقة تخالف كل الإجراءات المعمول بها قبل الشروع في الاحتجاجات المهنية ".

من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات السيد أحمد بوتومي في تصريح لـ (وأج) مساء الثلاثاء، أن الإضراب سيكون "مفتوحا و عبر كل مطارات البلاد "، و ذلك إلى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تربط العمال بالشركة و أبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني و سلم الأجور و العلاوات .