مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة

أدرار- يعتزم مجمع سوناطراك استثمار حوالي 50 مليار دولار في غضون السنوات الخمسة المقبلة أي بمعدل 10 مليار دولار سنويا و ذلك في مختلف مجالات النشاط (الاستكشاف و الاستغلال و التكوين ..) حسبما أعلن عنه يوم الأربعاء بأدرار الرئيس المدير العام للمجمع السيد عبد المومن ولد قدور .

و قال السيد ولد قدور على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته الى مشروع المركب الغازي " توات غاز " بواد زين بأدرار ," نحن حاليا في مرحلة التحضير لمخطط تطوير المجمع خلال السنوات الخمس المقبلة و نرتقب استثمار حوالي 50 مليار دولار خلال هذه الفترة ".

وأضاف ذات المسؤول أن الأرقام الدقيقة لاستثمارات المجمع خلال هذه الفترة ستكون جاهزة في غضون سنة 2018.

و حسب السيد ولد قدور فان مخطط تطوير المجمع سيمس كل قطاعات النشاط من الاستكشاف و التنقيب الى و الاستغلال و حسن استغال الموارد و تسير المؤسسة و كذلك مجال تكوين الموظفين .

و أفاد المسؤول أن هذا المخطط لا يخص فقط سوناطراك باعتبارها المؤسسة الأم بل سيشمل ايضا جميع فروعها .

في هذا الصدد قال السيد ولد قدور " فروع المجمع ايضا يجب أن تتطور ي بحاجة الى التعلم أكثر و نحن مطالبين بمساعدة هذه الفروع على التطور و بالتالي بلوغ الهداف المسطرة لها"و اوضح المسؤول أن سوناطراك سترفع خطة تطوير المجمع إلى جميع الشركات الوطنية العمومية والخاصة مع نهاية سنة2017 أو بداية عام 2018.

اعتبر السيد ولد قدور أن "هذا المسعى سيسمح بمعرفة ما يمكن لهذه الشركات فعله و تحديد ما يمكن أن تقوم به و انطلاقا من ذلك سنكون قادرين على تحديد جميع احتياجاتنا و تلبيتها و العمل بشكل جماعي للمضي قدما" .