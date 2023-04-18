القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات
مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة

أدرار-  يعتزم مجمع سوناطراك استثمار حوالي 50 مليار  دولار في غضون السنوات الخمسة المقبلة أي بمعدل 10 مليار دولار سنويا و ذلك في  مختلف مجالات النشاط  (الاستكشاف و الاستغلال و التكوين ..) حسبما أعلن عنه يوم الأربعاء بأدرار  الرئيس المدير العام للمجمع السيد عبد المومن ولد قدور .

و قال السيد ولد قدور على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته الى مشروع  المركب الغازي " توات غاز " بواد زين بأدرار ," نحن حاليا  في مرحلة التحضير  لمخطط تطوير المجمع خلال السنوات الخمس المقبلة و نرتقب استثمار حوالي 50  مليار دولار خلال هذه الفترة ". 

وأضاف ذات المسؤول أن الأرقام الدقيقة لاستثمارات المجمع خلال هذه الفترة  ستكون جاهزة في غضون سنة 2018.

و حسب السيد ولد قدور فان مخطط تطوير المجمع سيمس كل قطاعات النشاط  من  الاستكشاف و التنقيب الى و الاستغلال و  حسن استغال الموارد و تسير المؤسسة و  كذلك مجال تكوين الموظفين .  

 

اقرأ أيضا: سوناطراك: استلام العديد من المشاريع الغازية خلال الثلاثي الأول من 2018

 

و أفاد المسؤول أن هذا المخطط لا يخص فقط  سوناطراك باعتبارها المؤسسة الأم  بل سيشمل ايضا جميع فروعها .

في هذا الصدد قال السيد ولد قدور " فروع المجمع ايضا يجب أن تتطور ي بحاجة  الى التعلم أكثر و نحن مطالبين بمساعدة هذه الفروع على التطور و بالتالي بلوغ  الهداف المسطرة لها"و اوضح المسؤول أن سوناطراك سترفع خطة تطوير المجمع  إلى جميع الشركات  الوطنية العمومية  والخاصة مع نهاية سنة2017 أو بداية عام 2018.       

 اعتبر السيد ولد قدور أن "هذا المسعى سيسمح بمعرفة ما يمكن لهذه الشركات   فعله و تحديد ما يمكن أن تقوم به و انطلاقا من ذلك سنكون قادرين على تحديد  جميع احتياجاتنا و تلبيتها و العمل بشكل جماعي للمضي قدما" .

كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع سوناطراك يعتزم استثمار 50 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 19:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود