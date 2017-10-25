غاز: مجمع سوناطراك لديه الإمكانيات لاحترام التزاماته على المستوى الدولي

أدرار- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور يوم الأربعاء بأدرار أن مجمع سوناطراك لديه الامكانيات اللازمة لاحترام التزاماته مع شركائه الاجانب في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

و أوضح نفس المسؤول للصحافة على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته الى المركب الغازي " توات غاز" بمنطقة واد زين بولاية ادرار ان مجمع سوناطراك لديه الامكانيات لاحترام التزاماته في العقود التي وقعها مع شركائه الاجانب فيما يخص نقل الغاز الطبيعي قائلا " نجن نعمل وليس هناك أي مخاوف في هذا المجال ".

خلال تفقده لمشروع المركب الغازي "توات غاز" اكد السيد ولد قدور ان سوناطراك بصدد استرجاع كميات كبيرة من الغاز وذلك بفضل استراتيجيتها الجديدة للاستغلال الأمثل, مضيفا ان المجمع بإمكانه حتى نهاية العام الجاري انتاج و ضخ 93 مليار متر مكعب (م3) من الغاز في السوق من ضمنها 53 مليار م3 توجه للسوق الخارجي.

من جانب آخر ي أصر ذات المسؤول على ضرورة تحسين مستوى التكاليفي سواء في عمليات الإنتاج أو المبيعاتي سيما في السياق الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض حاد في سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

و استطرد السيد ولد قدور قائلا "عندما كان سعر برميل النفط عند مستوى 150 دولار كنا في أريحية ي ولكن و مع سعر 50 دولار للبرميل يجب أن نكون حذرين ".

و تابع يقول " العالم كله يمر بأزمة اقتصادية عميقة وبشكل اكثر تحديدا قطاع النفط والغاز" ي لذلك فان الطريقة التي نتبعها حاليا في تسير أعمالنا لم تعد مفيدة " ي مؤكدا ان "الوضع معقد جدا و انه من الضروري ايجاد مقاربات جديدة في قطاع الغاز أو النفط في البلاد ".

في هذا الصددي قال ذات المسؤول أن مجمع "سوناطراك" مستمر في مفاوضات مع شركائه الأجانب لإيجاد مقاربات اقتصادية جديدة و التي يجب أن تستند عليها العقود المستقبلية للمجمع ي وإيجاد حلول لسوق النفط والغاز العالمي بأسره.