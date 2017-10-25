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سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4677 مرات
سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار

الجزائر- تطلق كناب-بنك شهر نوفمبر القادم صيغة جديدة  للبيع بالإيجار تسمى "إيجارة تمليكية", حسبما جاء يوم الأربعاء الموقع  العقاري lkeria.com استنادا إلى مديرة التسويق بهذا البنك العمومي.

و تعد هذه الصيغة الجديدة للبيع بالإيجاري وهي تمويل بديل بدون فائدة بمثابة  صيغة تمويل يقتني البنك من خلالها السكن الذي يختاره الزبون (خاص) و يمنحه  اياه في صيغة   ايجار مقابل دفع مبلغ الايجار.

ويرافق هذا الإيجار بوعد نقل الملكية لفائدة المستأجر بعد انتهاء مدة  التمويل المحددة بالدفع الكامل لمبالغ الإيجار.

و تخص صيغة ايجارة-تمليكية تمويل السكنات الجديدة أو القديمة التي يقتنيها  كناب-بنك لدى الخواص أو المقاولين العموميين أو الخواص (خارج اجراء الامتلاك  المدعم بالنسبة للسكنات على غرار السكن الترقوي العمومي).

و يحدد سعر السكن و أراتب الأسرة قيمة مبلغ الايجار و مدته.

 

= صيغة البيع بنظامين تعاقديين : الايجار و البيع =

 

و يشترط البيع بالإيجار عقد ينص على التزامات ذات طابعين: من جهة, حق  الانتفاع بالنسبة للمستأجر-المشتري خلال فترة محددة و من جهة أخرى, نقل ملكية  المسكن عقب انتهاء هذه المدة.

و بخصوص شروط التأهيل لصيغة الإيجارة بالتمليكية, أوضحت نفس المسؤولة أنه  يجب التمتع بالجنسية الجزائرية و أن يتراوح السن ما بين 21 الى 70 سنة عند  تاريخ طلب التمويل.

 

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يجب أن يكون للمستفيد دخل شهر صافي و دائم يساوي أو يفوق 30000 دج  بالنسبة للأجراء و المتقاعدين  مع سنة من الاقدمية و يساوي أو يفوق 50000 دج  بالنسبة للتجار و أصحاب المهن الحرة مع سنتين من النشاط على الاقل.

كما سيتم فتح هذه الصيغة الجديدة أمام الجزائريين المقيمين في الخارج.

و من جهة أخرىي فان صيغة البيع هذه تخص تمويل جميع أنواع السكنات علما أن  المشتري هو من يختار السكن ثم يقترحه على كناب-بنك.

و تشتري كناب بنك السكن باسمها و تستأجره لزبونها.

و بإمكان الشخص المهتم شراء سكن جديد لدى مقاول عقاري خاص أو عمومي أو  مباشرة لدى خاص.

و سيعرف سعر البيع بمجرد التوقيع على عقد الايجار و لن يتغير في أي حال من  الأحوال.

و لا يمكن فسخ العقد خلال السنتين الأوليين لكن بعد هذه المدة يمكن  للمقتني أن يطلب فسخ العقد مقابل تسديد غرامة.

من جهة أخرىي حدد كناب-بنك سقف التمويل ب 100 مليون دج (10 مليار سنتيم).

و تجدر الاشارة الى أن سكنات الترقوي العمومي و سكنات عدل و السكن العمومي  المدعم غير معنية بإجراءات الاستفادة من هذه الصيغة.

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سكن: كناب-بنك تطلق صيغة جديدة للبيع بالإيجار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4677 مرة   شارك

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