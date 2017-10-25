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سفير السنغال بابا عومار نداي يدعو رجال الأعمال الجزائريين الى اقتحام السوق السنغالية و الإفريقية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 18:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

 برج بوعريريج - دعا سفير السنغال بالجزائر بابا عومار  نداي يوم الأربعاء ببرج بوعريريج رجال الأعمال الجزائريين إلى "اقتحام أكثر"  السوق السنغالية و الإفريقية على العموم نظرا لجودة المنتوج الجزائري. 

وأوضح سفير السنغال في ندوة صحفية عقدها بإحدى فنادق عاصمة البيبان أنه "على  المستثمرين الجزائريين اقتحام السوق السينغالية كون القارة الأفريقية ستكون  حسب جميع الخبراء هي المستقبل" و لذلك يستوجب --كما قال-- على المستثمرين  الجزائريين "اقتحام هذه الأسواق و تصدير المنتوج الجزائري الذي أثبت جودته و  فرض نفسه في الأسواق الأفريقية".

وأكد أيضا أن مجال الشراكة بين البلدين "كبير جدا" و أنه يعمل من جهته على  برمجة لقاءات بين رجال الأعمال السنغاليين و نظرائهم الجزائريين من أجل  التعاون و تبادل الخبرات في المجال الاقتصادي و لم لا العمل --كما قال-- على إنشاء وحدات إنتاج في السينغال.

و في هذا الشأن أوضح رئيس البعثة الدبلوماسية السينغالية بالجزائر أن بلده  "يعمل على تدليل جميع العقبات أمام المستثمرين" الذين يودون الاستثمار في  السينغال معتبرا أن حجم التبادلات بين البلدين يبقى "ضعيفا" حيث سجل 8 مليار دولار في 2015 و هو يأمل أن يتضاعف في السنوات المقبلة.

وقد تفقد سفير السينغال بالجزائر في مستهل زيارته للولاية مصنعين تابعتين  لمجموعة مشري ببرج بوعريريج الأول مختص في إنتاج الآجر و الآخر في تحويل المواد البتروكيماوية "الجيومنبران " الفريدة من نوعها في  شمال أفريقيا و هي مادة عازلة تستغل في الأحواض و القنوات و الري  الفلاحي و تربية المائيات حيث أبدى إعجابه بالتطور التكنولوجي في المؤسستين.

من جهته أفاد مدير مؤسسة "جيومنبران" أن الدعوة التي وجهها لسفير السينغال  بالجزائر تهدف إلى تصدير المنتج الجزائري و البحث عن أسواق جديدة في أفريقيا  كما أن مؤسسته قد استطاعت منافسة المنتج الغربي في السوق الجزائرية و كذا  التصدير إلى تونس مع إمكانية فتح أسواق بروسيا  و شمال أوروبا حسب قوله.

كلـمات مفتـاحيــة :
سفير السنغال بابا عومار نداي يدعو رجال الأعمال الجزائريين الى اقتحام السوق السنغالية و الإفريقية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين1/أكتوير 2017 18:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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