سوناطراك: استلام العديد من المشاريع الغازية خلال الثلاثي الأول من 2018

أدرار- صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور اليوم الأربعاء بأدرار أن المجمع سيستلم عدة مشاريع قبل مطلع سنة 2018 مما سيسمح برفع مستوى انتاج الغاز.

في هذا الصدد أكد الرئيس المدير العام يقول " نتوقع تسلم عدة مشاريع لإنتاج الغاز قبل نهاية السنة الجارية و أخرى مطلع السنة القادمة" مضيفا أن الأمر يتعلق بمشروعي مجمع رقان و مجمع تيميمون بحاسي بارودة اللذين من المفروض استلامها قبل نهاية سنة 2017 في حين أن مشروعين أخرين لتوات غاز و انغار فينتظر استلامهما خلال الثلاثي الاول 2018 .

و خلال زيارة عمل قام بها الى مشروع مركب مجمع توات غاز بمنطقة واد الزين (أدرار) صرح السيد ولد قدور أن دخول هذه المشاريع حيز الخدمة قد يسمح برفع الانتاج الوطني بشكل معتبر مشيرا الى أن اثرها على الصادرات لن يكون كبيرا بفعل زيادة الاستهلاك المحلي.

و عليه قال السيد ولد قدور " نصدر ما يقارب 50 مليار متر مكعب/سنويا علما أن الاستهلاك المحلي أقل نوعا ما. وبالتالي فان الانتاج الحالي يغطي هذه الحاجيات".

و يرى نفس المسؤول أن الانتاج الوطني للغاز سيرتفع ابتداء من سنة 2019 و 2020 مما سيسمح بتخصيص كميات أخرى للتصدير.

و فيما يتعلق بمشروع توات غاز الذي يسجل تأخرا ب 11 شهر دعا السيد ولد قدور مسؤولي المشروع الى الاسراع في أشغال الانجاز.

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و يرتقب أن ينتج مشروع توات غاز و هو ثمرة شراكة بين سوناطراك و انجي (فرنسا) 8ر12 مليون متر مكعب/يوميا أي ما يعادل 5ر4 مليار متر مكعب/سنويا.

و تشرف على انجاز هذا المشروع الذي يقدر ب 1ر1 مليار دولار (55 بالمئة من طرف سوناطراك و 45 بالمئة من طرف انجي الفرنسية) العديد من المؤسسات الفرنسية اضافة الى المؤسسة الاسبانية Tecnicas Reunidas.