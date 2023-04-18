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التوقيع على اتفاقية بين منظمة "ار 20 ميد" ومؤسسة "حامل المشروع" حول تثمين زيوت الطبخ المستعملة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين1/أكتوير 2017 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات

وهران - تم  يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بين  المنظمة غير الحكومية الإيكولوجية "أر 20 ميد" و مؤسسة "حامل المشروع"  المتخصصة في معالجة و تثمين النفايات العضوية في إطار شراكة قائمة على نشاطات تثمين زيوت الطبخ المستعملة, حسبما علم من رئيس المنظمة رشيد بسعود.

و تتعلق الاتفاقية حسب السيد بسعود التي تم التوقيع عليها على هامش الطبعة  الثامنة لصالون الطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستديمة الذي  ينظم بمركز الاتفاقيات بوهران من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتثمين زيوت الطبخ  المستعملة. و سترافق منظمة "أر20" مؤسسة "حامل المشروع" في تنظيم حملة تحسيسية  لجمع زيوت الطبخ المستعملة من خلال التنقل إلى المنازل و الإشهار و تنظيم  أبواب مفتوحة و نشاطات ثقافية و تعليمية.

و أوضح المسؤول أن الحملة التحسيسية تمس كل المؤسسات و الهيئات التي تتوفر  على مخزون من زيوت الطبخ المستعملة لاسيما المهنيين في مجال الإطعام و مؤسسات  الإيواء و الأسر و المؤسسات التعليمية و التربوية مضيفا أنه سيتم أيضا تنظيم  لقاءات و ملتقيات و ورشات تكوينية و اجتماعات و ندوات حول هذا الموضوع.

و تتمثل مهام منظمة "أر 20" في نقل أفضل الممارسات و السياسات في مجال تسيير  و تثمين النفايات و النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة قصد ترقية الاقتصاد  الأخضر و دعم ومرافقة مختلف الفاعلين في تجسيد المشاريع التي لا تتسبب في  انبعاث كميات كبيرة من الكاربون و مواجهة التغيرات المناخية و التدخل كمسهل  بين الأطراف المؤسساتية (أقاليم) و التكنولوجية (مؤسسات) و المالية  (مستثمرين).

و قد تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية ثانية للشراكة و التعاون بين  منظمة "أر 20" و جمعية ترقية المقاولاتية و الابتكار "التي تستعد لإطلاق  برنامج لمرافقة و ترقية 20 مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الفرز الانتقائي و تثمين  النفايات و التنمية المستديمة.

و يندرج هذا العمل في إطار مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة تحت إشراف  وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بدعم من التعاونية التقنية البلجيكية بهدف  تحسين تنظيم المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال تثمين  النفايات من أجل استغلال أقصى للفرص الاقتصادية المتاحة بمنطقة وهران.

و تتضمن الاتفاقية قواعد التعاون بين منظمة "آر 20 ميد" و جمعية ترقية  المقاولاتية و الابتكار في إطار مشروع يخص تجسيد برامج نشاطات طوال مدة  المشروع من خلال تنظيم لقاءات و نقاشات و ورشات و ألعاب مؤسساتية و عروض و  نشاطات.

 

كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين متعاملين خاصين ينشطان في مجال  الطاقة الشمسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاقية بين منظمة "ار 20 ميد" ومؤسسة "حامل المشروع" حول تثمين زيوت الطبخ المستعملة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين1/أكتوير 2017 17:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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