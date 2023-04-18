التوقيع على اتفاقية بين منظمة "ار 20 ميد" ومؤسسة "حامل المشروع" حول تثمين زيوت الطبخ المستعملة

وهران - تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بين المنظمة غير الحكومية الإيكولوجية "أر 20 ميد" و مؤسسة "حامل المشروع" المتخصصة في معالجة و تثمين النفايات العضوية في إطار شراكة قائمة على نشاطات تثمين زيوت الطبخ المستعملة, حسبما علم من رئيس المنظمة رشيد بسعود.

و تتعلق الاتفاقية حسب السيد بسعود التي تم التوقيع عليها على هامش الطبعة الثامنة لصالون الطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستديمة الذي ينظم بمركز الاتفاقيات بوهران من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتثمين زيوت الطبخ المستعملة. و سترافق منظمة "أر20" مؤسسة "حامل المشروع" في تنظيم حملة تحسيسية لجمع زيوت الطبخ المستعملة من خلال التنقل إلى المنازل و الإشهار و تنظيم أبواب مفتوحة و نشاطات ثقافية و تعليمية.

و أوضح المسؤول أن الحملة التحسيسية تمس كل المؤسسات و الهيئات التي تتوفر على مخزون من زيوت الطبخ المستعملة لاسيما المهنيين في مجال الإطعام و مؤسسات الإيواء و الأسر و المؤسسات التعليمية و التربوية مضيفا أنه سيتم أيضا تنظيم لقاءات و ملتقيات و ورشات تكوينية و اجتماعات و ندوات حول هذا الموضوع.

و تتمثل مهام منظمة "أر 20" في نقل أفضل الممارسات و السياسات في مجال تسيير و تثمين النفايات و النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة قصد ترقية الاقتصاد الأخضر و دعم ومرافقة مختلف الفاعلين في تجسيد المشاريع التي لا تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الكاربون و مواجهة التغيرات المناخية و التدخل كمسهل بين الأطراف المؤسساتية (أقاليم) و التكنولوجية (مؤسسات) و المالية (مستثمرين).

و قد تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية ثانية للشراكة و التعاون بين منظمة "أر 20" و جمعية ترقية المقاولاتية و الابتكار "التي تستعد لإطلاق برنامج لمرافقة و ترقية 20 مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الفرز الانتقائي و تثمين النفايات و التنمية المستديمة.

و يندرج هذا العمل في إطار مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة تحت إشراف وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بدعم من التعاونية التقنية البلجيكية بهدف تحسين تنظيم المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال تثمين النفايات من أجل استغلال أقصى للفرص الاقتصادية المتاحة بمنطقة وهران.

و تتضمن الاتفاقية قواعد التعاون بين منظمة "آر 20 ميد" و جمعية ترقية المقاولاتية و الابتكار في إطار مشروع يخص تجسيد برامج نشاطات طوال مدة المشروع من خلال تنظيم لقاءات و نقاشات و ورشات و ألعاب مؤسساتية و عروض و نشاطات.

كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين متعاملين خاصين ينشطان في مجال الطاقة الشمسية.