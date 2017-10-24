مستغانم - أكد وزير الطاقة مصطفي قيطوني يوم الثلاثاء بمستغانم على ضرورة تشجيع المواطنين على استعمال غاز البترول المميع للمركبات" سيرغاز".

وقال الوزير الذي شرع في زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالولاية أن "استعمال وقود سيرغاز للمركبات يساعد على تفادي استعمال البنزين الذي يتم استيراده وبالتالي اقتصاد العملة والصعبة".

ووجه تعليمات للرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية "نفطال" لمضاعفة مراكز تحويل المركبات من نظام البنزين إلى نظام غاز البترول المميع ومضاعفة محطات البنزين التي تزود بهذا العنصر الطاقوي الأقل تكلفة.

كما حث وزير الطاقة على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بنظام سيرغاز مشددا على ضرورة أن يرافق هذا الاستثمار الصناعي هذا النمو بسرعة.

وقال في ذات السياق " يجب أن نصل في نهاية 2022 إلى 60 بالمائة من المركبات تعمل أو تم تحويلها إلى نظام غاز البترول المميع".

للإشارة فقد يوجد بولاية مستغانم مركز واحد لتحويل المركبات إلى نظام سيرغاز دخل الخدمة في 2016. وقد استطاع هذا المركز من تقليص مدة الانتظار للتحويل من شهرين إلى ثلاثة أشهر السنة الماضية و من 20 إلى 30 يوما خلال سنة 2017 كما أشير إليه.

وقد استهل السيد قيطوني زيارته للولاية بمركز التكوين التابع لشركة هيبروك للنقل البحري التابعة لسوناطراك أين قدم له عرض حول وضعية قطاع الطاقة بالولاية ومشاريع الكهرباء والغاز الطبيعي والمواد البترولية الأخرى.

و يتضمن برنامج الزيارة تدشين محطة خدمات لنافطال بحاسي ماماش وزيارة زيارة مركز تحويل السيارات إلى نظام سيرغاز وورشة انجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها .