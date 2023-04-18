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مشروع قانون المالية 2018 :فتح اكثر من 13.500 منصب عمل جديد في القطاع  العمومي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين1/أكتوير 2017 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 775 مرات
مشروع قانون المالية 2018 :فتح اكثر من 13.500 منصب عمل جديد في القطاع  العمومي

الجزائر - كشف المدير العام للميزانية لدى وزارة  المالية،، فريد بقة, اليوم الثلاثاء , عن فتح أكثر من 13.500 منصب عمل جديد في  قطاعات الصحة و التربية و التعليم العالي, في إطار مشروع قانون المالية 2018,  مضيفا أنه بإمكان القطاعات الأخرى التوظيف في حدود خمس (1/5) المناصب الشاغرة  المتوفرة لديها.

وقال السيد بقة -خلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن  ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية  2018 عرفت "تراجعا طفيفا" مقارنة بـ 2017 التي سجلت ميزانية تسيير قدرها 4.591  مليار دينار.

ومن بين أسباب هذا التراجع, حسب السيد بقة, التغيرات في رواتب العمال  الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين و الوفيات كما  كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 و هو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و  الوفيات و الاستقالات في الوظيف العمومي.

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أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة الى الخمس (1/5) وهو ما يعني  السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب  تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, حسب السيد بقة الذي أوضح أن القطاع  العمومي يضم أكثر من 2ر2 مليون موظف.

وأضاف المسؤول أن في إطار مشروع قانون المالية 2018 تم فتح 13.624 منصب مالي  جديد في قطاعات الصحة (حوالي 8.000 منصب) و التربية الوطنية (حوالي 5.000  منصب) و التعليم العالي (حوالي 2.000 منصب).

 

و شدد السيد بقة, في هذا الإطار, على أن فتح هذه المناصب الجديدة لا يعني ان  القطاعات الأخرى ممنوعة من التوظيف بل يسمح لها بالتوظيف في إطار خمس (1/5)  المناصب الشاغرة المتواجدة على مستواها.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع قانون المالية 2018 :فتح اكثر من 13.500 منصب عمل جديد في القطاع  العمومي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين1/أكتوير 2017 12:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 775 مرة   شارك

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