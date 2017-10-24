نقل: إطلاق بطاقة ذكية لمستعملي الميترو و الترامواي

الجزائر - أطلقت مؤسسة ميترو الجزائر خدمة جديدة تسمى البطاقة غير التلامسية (بطاقة ذكية)ي موجهة للزبائن الذين يستعملون الميترو و الترامواي بانتظام و هذا ابتداء من 24 أكتوبر 2017، حسبما جاء يوم الاثنين في بيان لهذه المؤسسة العمومية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه البطاقة الذكية ستوضع تحت تصرف المشتركين من مستعملي شبكتي النقل (الميترو و الترامواي) في نفس التاريخ.

وأشار المصدر نفسه أن قابلية التبادل هي القدرة التي يتوفر عليها نظام أو منتجي تكون واجهاته البينية معروفة بشكل كامل و يمكن استعمالها مع أنظمة أو منتجات أخرى موجودة أو مستقبلية و ذلك دون قيود للاتصال أو للتطبيق.

كما أوضح البيان أن الزبون سيحصل من اجل سفره على دعامة (بطاقة ذكية غير تلامسية) وحيدة يمكنه أن يعبئ بها أرصدته (اشتراكات أو وحدات سفر) للنقل و كذا حقوقه في التخفيض.

وسيتم استعمال هذه الأداة القابلة للتشغيل المتبادل على مستوى وسيلتي النقل (الميترو و الترامواي) حيث تتعرف كل شبكة و تقبل وتعالج الأداة القابلة للتشغيل المتبادل التي تصدرها الشبكة الشريكة الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن الأداة القابلة للتشغيل المتبادل تبقى ملكا لمصدرها و عندما تكون الأداة مسماة ستكون موجهة للاستعمال الشخصي.

وسيتم وضع باقة من هذه الدعائم القائمة على هذه البطاقات الذكية على مستوى الميترو و الترامواي.

ويمكن لهذه الدعامة أن تأوي انواعا مختلفة من سندات النقل على غرار سندات قابلة للاستعمال في شبكة واحدة للنقل و سندات قابلة للاستعمال في شبكتي النقل (الميترو و الترامواي).

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر النقل ( اشتراك و وحدات السفر) على الدعامة القابلة للتشغيل المتبادل (بطاقة ذكية غير تلامسية) لدى الوكالات التجارية على مستوى وسيلتي النقل الميترو و الترامواي.

من جانب آخر، تتقاسم وزارة الأشغال العمومية و النقل ومؤسسة ميترو الجزائر ذات الإرادة في تطوير استخدام الوسائل الجماعية للنقل و تعتبران أن نظام التذاكر يشكل "أداة لتسهيل الولوج الى النقل بان يوفر للمستخدم تذكرة موحدة لتنقلاته".

في هذا السياق، تتقاسم الوزارة و المؤسسة الهدف المتمثل في "تطوير استخدام وسائل النقل الجماعية على أمل تسهيل الانتقال من استعمال المركبة إلى النقل الجماعي"-يضيف البيان-.

كما تعتبران أن تطوير النقل المتعدد الوسائط بمثابة "عامل أساسي لنجاح تطوير وسائل النقل الجماعية من خلال إدامة و تحسين عروض الأسعار الخاصة بالميترو و الترامواي.

وتتمنيان علاوة على ذلك تطوير أسعار مشتركة على مستوى عديد الشبكات.

للتذكير، كانت مؤسسة ترامواي الجزائر قد أطلقت في فبراير 2016 بموافقة الوزارة الوصية، المشروع المتعلق بقابلية التشغيل المتبادل بين نظامي تذاكر الميترو والترامواي و الذي كلل بنجاح النظامين.

وللحصول على معلومات أوفر تدعو مؤسسة ميترو الجزائر زبائنها للتوجه الى الوكالات التجارية RATP EL DJAZAIR و SETRAM أو الاطلاع على موقعهما الالكتروني.