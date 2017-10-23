طاقات متجددة: من الضروري التحكم في كامل سلسلة صناعة تجهيزات التحويل

وهران- أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بوهران انه من الضروري التحكم في كامل سلسلة صناعة تجهيزات استعمال و تحويل الطاقات المتجددة دون اللجوء الى الاستيراد.

و اوضح الوزير خلال ترأسه حفل افتتاح الطبعة ال8 من الصالون الدولي للطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة ان الحكومة تشجع الاستثمار الخاص في مختلف وحدات سلسلة قيم الطاقات المتجددة سيما الهندسة و الانجاز و التجهيز.

و اضاف "لقد انجزنا في هذا الاطار اطلسا وطنيا للموارد الشمسية و المواقع التي تتوفر على امكانيات كبيرة من الرياح مما سيعطي فكرة اوضح عن ذلك للمستثمرين" مشيرا الى ان الحكومة تعمل من جانب اخر على جعل الاطار القانوني و التنظيمي اكثر تحفيزا من اجل انتاج و تسويق الطاقات المتجددة".

و تابع قوله "اننا نريد خاصة تحرير المبادرات و الاستثمارات الخاصة في هذا المجال لان هناك فرصة حقيقية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".

كما ذكر الوزير بان الجزائر قد حققت 22 محطة للطاقة الشمسية و محطة هجينة و ضيعة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح موزعة على 14 ولاية تسيرها كفاءات وطنية مؤكدا ان تلك التجهيزات التي تنتج حوالي 380 ميغاواط ذروة مربوطة بالشبكة الوطنية.

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و اضاف الوزير ان المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في افاق 2030 سمحت فضلا عن تلك الانجازات المحققة بتحديد الصعوبات و التحديات التي يمكن ان تقف امام تطوير الطاقات المتجددة على نطاق اوسع.

اما فيما يخص تأثير الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على المشاريع في مجال الطاقات المتجددة اكد السيد قيطوني ان الاهداف قد تم الابقاء عليها لأنه "سيكون من المؤسف تسطير اهداف ويتم مراجعتها في مجال استراتيجي له علاقة بمستقبل بلادنا".