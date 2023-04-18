القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صالون: افتتاح الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 18:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 63 مرات
صالون: افتتاح الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة

وهران- تعرف الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات  المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة التي افتتحت يوم الاثنين  بوهران مشاركة 80 عارضا وطنيا و أجنبيا.

وفي كلمته الافتتاحية لهذه التظاهرة بحضور وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة,  فاطمة الزهراء زرواطي و والي وهران, مولود شريفي و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات,  علي حداد جدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني التزام الحكومة بمواصلة العمل على جعل  ملف الطاقات المتجددة أولوية وطنية.

في هذا الصدد أوضح الوزير أن "الرهان أهم بكثير و لا يمكن جعله أمرا  ثانويا" مضيفا أن أهداف الحكومة فيما يخص نشر الطاقات النظيفة مستمرة حتى نضمن  للأجيال الصاعدة ما توجه به تطورها.

و من جهتها ذكرت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي  أن المحافظة على البيئة علاوة على بعدها الايكولوجيي يمكنها أيضا توفير فرص  اقتصادية للمستثمرين قصد استحداث الثروة و مناصب شغل.و استغل والي وهران فرصة افتتاح هذا الصالون للإعلان عن مشروع جديد يتعلق  بتشغيل جميع شبكة الانارة العمومية لولاية وهران بالطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الصالون الذي تنظمه وكالة Myriade  Communication يعد بمثابة فضاء لتشجيع تدخل الفاعلين الأساسيين و المؤسسات و  المتعاملين الوطنيين و الأجانب في مجالي الطاقة و الصناعة.

و أوضح المنظمون أن المؤسسات في صلب هذا الصالون مشيرين الى أن هذه  الأخيرة تلعب دورا محوريا في بروز صناعة الطاقات المتجددة التي تعتبر عنصرا  اساسيا في بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
صالون: افتتاح الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 18:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 63 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود