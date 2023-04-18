صالون: افتتاح الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة

وهران- تعرف الطبعة ال8 للصالون الدولي للطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة التي افتتحت يوم الاثنين بوهران مشاركة 80 عارضا وطنيا و أجنبيا.

وفي كلمته الافتتاحية لهذه التظاهرة بحضور وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي و والي وهران, مولود شريفي و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد جدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني التزام الحكومة بمواصلة العمل على جعل ملف الطاقات المتجددة أولوية وطنية.

في هذا الصدد أوضح الوزير أن "الرهان أهم بكثير و لا يمكن جعله أمرا ثانويا" مضيفا أن أهداف الحكومة فيما يخص نشر الطاقات النظيفة مستمرة حتى نضمن للأجيال الصاعدة ما توجه به تطورها.

و من جهتها ذكرت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي أن المحافظة على البيئة علاوة على بعدها الايكولوجيي يمكنها أيضا توفير فرص اقتصادية للمستثمرين قصد استحداث الثروة و مناصب شغل.و استغل والي وهران فرصة افتتاح هذا الصالون للإعلان عن مشروع جديد يتعلق بتشغيل جميع شبكة الانارة العمومية لولاية وهران بالطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة الى أن هذا الصالون الذي تنظمه وكالة Myriade Communication يعد بمثابة فضاء لتشجيع تدخل الفاعلين الأساسيين و المؤسسات و المتعاملين الوطنيين و الأجانب في مجالي الطاقة و الصناعة.

و أوضح المنظمون أن المؤسسات في صلب هذا الصالون مشيرين الى أن هذه الأخيرة تلعب دورا محوريا في بروز صناعة الطاقات المتجددة التي تعتبر عنصرا اساسيا في بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي.