التضخم يصل 9ر5 % على أساس سنوي في سبتمبر 2017

الجزائر- بلغت وتيرة تطور الاسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 9ر5 في المائة حتى سبتمبر2017 , حسبما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل مستوى تطور الأسعار على اساس سنوي خلال شهر سبتمبر 2017 معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من اكتوبر 2016 الى غاية سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين اكتوبر 2015 الى سبتمبر2016.

وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر أغسطس 2017 فقد ارتفع بـ 1ر1 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات , سجلت اسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب 2 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

و قد ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 4 في المائة و ذلك بالنظر الى ارتفاع اسعار عدة منتجات خاصة الفواكه (+1ر35 في المائة) والخضروات (+ 11 في المائة) بما فيها منتوج البطاطا (+3,6%), بينما سجل انخفاضات في اسعار بعض المواد خاصة اللحوم البيضاء (- 6ر9 في المائة) و البيض (-5ر5 في المائة).

من جانبها سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية استقرارا نسبيا.

أما أسعار المنتجات المصنعة فارتفعت ب 5ر0 بالمئة و كذا الخدمات التي سجلت ارتفاعا ب +1ر0 في المائة.

وحسب فئات السلع والخدمات, سجلت أسعار الملابس و الاحذية ارتفاع بنسبة 3ر1 بالمئة و أسعار المنتجات الصحية و النظافة الجسدية ب +4ر1 في المائة.

بالمقابل سجلت فئة السكن- أعباء انخفاض ب3ر0 بالمئة فيما تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في اسعارها أو بأسعار مستقرة حسب معطيات فالديوان الوطني للإحصائيات .

للتذكير, كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 في المائة.

وحسب توقعات وزارة المالية فان معدل التضخم سيستقر في حدود 5ر5 بالمئة في 2018 و 4 بالمئة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020 .