الدراسة المتعلقة بالتعريفات المطبقة في مراكز الدفع بالطرق السريعة ستنتهي "قريبا"

عين الدفلى - صرح يوم الأحد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان من بومدفع (عين الدفلى) أن الدراسة المتعلقة بالتعريفات التي سيتم تطبيقها في مراكز الدفع المنتشرة على طول الطريق السريع شرق- غرب هي " على وشك الانتهاء" مشيرا إلى أن التعريفة التي ستطبق لن يكون لها "اعتبارات تجارية ".

وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنجاز أكثر من 200 1 كلم من الألياف البصرية على الطريق السريع شرق-غرب "أن الدراسة حول مختلف التعريفات المطبقة على مستوى مراكز الدفع المنتشرة عبر الطريق السريع شرق-غرب بلغت مرحلتها النهائية و بأن تلك التي ستعتمد (الدراسة) لن تأخذ بالحسبان اعتبارات تجارية."

وبالإضافة إلى الاهتمام بوضع تعريفة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية للمواطن فإن التعريفة التي سيتم تطبيقها على مستوى مراكز الدفع المتواجدة على طول الطريق السيار ستعمل على ضمان تمويل "صندوق" سيتم استخدامه في صيانة هذا المحور من الطريق السيار الذي تطلب تجسيده تجنيد غلاف مالي هامي يضيف الوزير في هذا الصدد.

كما ذكر السيد زعلان أن الأشغال في القسم المتبقي من الطريق السيار الممتد على طول 84 كم من مدينة درعان إلى الحدود الشرقية للبلاد سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.