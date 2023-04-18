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انخفاض محسوس للعجز التجاري خلال ال9 أشهر الأولى من 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين1/أكتوير 2017 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
انخفاض محسوس للعجز التجاري خلال ال9 أشهر الأولى من 2017

الجزائر-بلغ العجز التجاري للجزائر 14ر8 مليار دولار  خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل عجز تجاري ب 11ر13 مليار دولار خلال  نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قارب 38 في المائة , حسبما علمت (واج) لدى  مصالح الجمارك.

وعرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 78ر25 مليار دولار مقابل 82ر21 مليار  دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+2ر18 في المائة), حسب معطيات المركز الوطني  للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك.

 

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كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 92ر33 مليار دولار مقابل 93ر34  مليار دولار (-89ر2 في المائة) بحسب نفس المصدر.  

 

 اقرأ أيضا: تجارة خارجية : تراجع ملحوظ للعجز التجاري في الأشهر ال8 الأولى من 2017

 

وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت الى  76 في المائة   مقابل 62 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

 

 

المبادلات التجارية للجزائر بحسب المناطق الاقتصادية خلال الأشهر التسعة   الأولى من سنة 2017  

 

فيما يلي صادرات وواردات الجزائر بحسب المناطق  الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة  2017 .

المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك .(الارقام  بين قوسين تخص الأشهر التسعة الاولى من سنة 2016).

 

 

= الواردات الجزائرية =

 

المناطق                                                  القيمة

 

(مليون دولار)

 

 

الاتحاد الأوروبي                                         14.238

(16.738)

منظمة التعاون والتنمية (خارج الاتحاد الاوربي)      4.608

(4.650)

دول اوروبية اخرى                                       1.256

(605)

امريكا الجنوبية                                            2.323

(2.195)

آسيا                                                         9.794

(8.556)

الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي)           1.131

(1.465 )

دول الاتحاد المغاربي                                     426                         (539)

الدول الافريقية                                             150

(187)

 

اجمالي الواردات:    33.926 مليار دولار     ( 34.935)

 

 

= الصادرات الجزائرية=

 

المنطقة                                                            القيمة

 

(مليون دولار)

 

الاتحاد الأوروبي                                               15.085

( 13.045)

منظمة التعاون والتنمية (خارج الاتحاد الأوروبي)          4.990

( 4.789)

دول اوروبية اخرى                                                  28

( 77)

امريكا الجنوبية                                                    1.921

(1.389)

آسيا                                                                2.098

(1.436)

الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي)                  596

(257)

دول الاتحاد  المغاربي                                            996

(784)

الدول الافريقية                                                      73

(44)

 

 

مجموع  الصادرات    25.787     (21.821)

كلـمات مفتـاحيــة :
انخفاض محسوس للعجز التجاري خلال ال9 أشهر الأولى من 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين1/أكتوير 2017 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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