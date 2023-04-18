عجز الخزينة سيتراجع إلى 55 مليار دينار في 2019 بفضل التمويل غير التقليدي

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

و قال السيد راوية- خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني- إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019.

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و أضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.

و تقدر احتياجات التمويل، حسب السيد راوية، بـ 570 مليار دينار في 2017 و 1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580 مليار دينار في 2019.

أما بالنسبة لـ 2020، أوضح وزير المالية أنه فيتوقع "ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، و هذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله".