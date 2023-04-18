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عجز الخزينة سيتراجع إلى 55 مليار دينار في 2019 بفضل التمويل غير التقليدي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين1/أكتوير 2017 13:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرات
وزير المالية عبد الرحمان راوية وزير المالية عبد الرحمان راوية
صورة وأج

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار دينار فقط  في 2019 بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.

و قال السيد راوية- خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني- إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019.

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و أضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.

و تقدر احتياجات التمويل، حسب السيد راوية، بـ 570 مليار دينار في 2017 و 1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580  مليار دينار في 2019.

أما بالنسبة لـ 2020، أوضح وزير المالية أنه فيتوقع "ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل، و هذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله".

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عجز الخزينة سيتراجع إلى 55 مليار دينار في 2019 بفضل التمويل غير التقليدي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين1/أكتوير 2017 13:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 91 مرة   شارك

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