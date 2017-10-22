إطلاق مطلع نوفمبر القادم شبكة الشراكة الشاملة لفائدة الشباب حاملي المشاريع

الأغواط- سيتم إطلاق مطلع شهر نوفمبر المقبل شبكة الشراكة الشاملة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، حسبما صرح به وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي خلالي زيارته إلى ولاية الأغواط.

وسيساهم في تجسيد هذه الشبكة شركاء من المؤسسات والجمعيات ي وتتضمن سبع قوافل ستجوب كافة التراب الوطني، حيث يتوخى من إطلاقها تزامنا مع الأسبوع العالمي للمقاولاتية، وتأتي في سياق تشجيع وترقية مبادرات الشباب، إلى إعلام وتوجيه وتكوين ومرافقة حاملي المشاريع بالتنسيق مع جميع المتدخلين في إطار قنوات محددة محليا، كما أوضح الوزير لدى إشرافه بدار الثقافة "التخي عبد الله بن كريو" بعاصمة الولاية سهرة السبت على حفل تكريم النوادي وإطارات القطاع.

وذكر السيد ولد علي أن فئة الشباب تعد من " أولويات " مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تعبئة طاقات هذه الفئة وضمان مساهمتها في " سيرورة التطور الوطني "، مبرزا سعي ذات المخطط إلى تحسين الخدمات على مستوى المرافق و الفضاءات المستغلة في نشاط الحركة الشبانية.

ومن جانب آخر، دعا وزير الشباب والرياضة هذه الفئة الحية من المجتمع إلى المشاركة بقوة وب " قناعة الإختيار'' في الإستحقاق القادم لكونه - حسبه - يمس هذه الفئة بالدرجة الأولى التي ستعبر بالانتخاب عن مستقبلها الذي هو " مستقبل البلاد''.

وبخصوص وضعية القطاع بولاية الأغواط، كشف السيد ولد علي عن استفادة الولاية برسم المخططات الخماسية الثلاثة الأخيرة من غلاف مالي إجمالي قيمته 9ر7 مليار دج موجه لإنجاز 330 مشروعا تنمويا.

وسلم الوزير خلال ذات الحفل مقررات استفادة من دعم مالي لعديد النوادي والرياضيين المتوجين في شتى المنافسات طيلة الموسمين الرياضيين المنقضيين، وكذا بعض إطارات القطاع ي قبل أن يتابع بعدها نشاطات فنية وعروض رياضية لبراعم تنشط بدور الشباب المنتشرة عبر بلديات الولاية.

وخلال اليوم الثاني والأخير من زيارته لولاية الأغواط دشن وزير القطاع مسبح جواري وقاعة متعددة الرياضات ببلدية ابن ناصر بن شهرة، وهما المشروعان اللذان كلفا ما مجموعه 77 مليون دج، قبل أن يعطي من الساحة المقابلة لدار الثقافة بعاصمة الولاية إشارة انطلاق المرحلة الخامسة من طواف دورة الجزائر للدراجات الهوائية 2017 '' الواحات'' الأغواط/ الجلفة على مسافة 170 كلم .

وببلدية عاصمة الولاية عاين الوزير ورشة المسبح نصف الأولمبي الجاري إنجازه بحي الصادقية، ومن المتوقع استلامه شهر ديسمبر المقبل، ليطلع عقب ذلك على وضعية مسبح " أحمد بن سالم " بحي المعمورة، حيث وعد بدراسة إمكانية رفع التجميد عن عملية إعادة الاعتبار لهذا المرفق الرياضي .

وبذات الجماعة المحلية، تفقد وزير الشباب والرياضة سير أشغال مشروع إنجاز مسبح نصف أولمبي بحي القواطين التي توشك على الإنتهاء، قبل أن يختتم هذه الزيارة بتدشين مركز للترفيه العلمي .