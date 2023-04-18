تقلص احتياطات الصرف إلى حدود 85 مليار دولار في 2018

الجزائر- كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع احتياطات الصرف الوطنية إلى 2ر85 مليار دولار مع نهاية 2018 وإلى 2ر76 مليار دولار مع نهاية 2020.

و قال السيد راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 2ر85 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات)، و 7ر79 مليار دولار في 2019 (4ر18 شهر من الواردات) و إلى 2ر76 مليار دولار في 2020 (8ر17 شهر من الواردات).

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و أوضح الوزير أن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.

أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع، حسب الوزير، بلوغها 6ر43 مليار دولار في 2018 و 4ر41 مليار دولار في 2019 و 9ر40 مليار دولار في 2020.

من جهة أخرى، قال السيد راوية، أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 4ر34 مليار دولار في 2018 و 3ر38 مليار دولار في 2019 و 5ر39 مليار دولار في 2020.

يذكر أن الجلسة جرت برئاسة رئيس اللجنة لجنة المالية و الميزانية، توفيق طورش، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، و كافة النواب أعضاء اللجنة، و العديد من إطارات وزارة المالية.