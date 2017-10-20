نهدف الى صياغة قانون عمل " فريد و حديث"

الجزائر- أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الاعداد لقانون عمل جديد الى اعتماد نص " فريد و حديث" مشيرا في هذا السياق الى أن الوثيقة تم صياغتها " بروح من التشاور".

و صرح السيد زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول' قانون العمل و قابلية التشغيل' قائلا " الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و التزاماتهم".

و اذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للوزارة أوضح بأن " بعض التعديلات الواردة في النص تهدف الى توضيح أو تقديم ايضاحات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل".

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و أضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا الى ادراج " تعديلات جوهرية "و التي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو اضافة " أحكام جديدة" موجهة لإثراء الاجراء بغية ارساء " سلم اجتماعي يشكل دون شك احدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي و مالي متغير باستمرار و المولد لأوضاع معقدة جدة".

و اشار السيد زمالي بهذه المناسبة الى أن الامر يتعلق من خلال هذا النص " بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر" مضيفا بأن " أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لا سيما عمالة الاطفال و المساومة و الاجراء ذوي الاعاقة و التحرش الجنسي و كذا عقد المناولة".

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و بخصوص قابلية التشغيل رافع الوزير بالخصوص لصالح " زيادة عروض التكوين و التي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق و تشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين و توظيفهم في اطار عقود تجمع بين التكوين و الخبرة المهنية".

هذا و في لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنةي هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية".

و اردفت قائلة " اذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها ". و أوصت بهذه المناسبة " بامتلاك التكنولوجيات الجديدة و بتثمين مفهوم العمل و بتشجيع الكفاءة و الموارد البشرية".

و تجدر الاشارة الى أنه سيتم يوم الجمعة التطرق الى موضوعين : الأول بعنوان " مناخ الأعمال ي قانون الاستثمارات يحلفاء اقتصاديين " بينما سيتناول الموضوع الثاني " الديبلوماسية الاقتصادية و تطوير الصادرات و اتفاقات التبادل الحر و كذا العلاقات التجارية مع الدول الافريقية".