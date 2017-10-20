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نهدف الى صياغة قانون عمل " فريد و حديث"

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين1/أكتوير 2017 13:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات
نهدف الى صياغة قانون عمل &quot; فريد و حديث&quot;
صورة وأج

 الجزائر- أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  مراد زمالي الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال  الاعداد لقانون عمل جديد الى اعتماد نص " فريد و حديث" مشيرا في هذا السياق  الى أن الوثيقة تم صياغتها " بروح من التشاور".

و صرح السيد  زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء  المؤسسات حول' قانون العمل و قابلية التشغيل' قائلا " الهدف المتوخى هو اعتماد  نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و  التزاماتهم".

و اذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين   للوزارة أوضح بأن " بعض التعديلات الواردة  في النص تهدف الى توضيح أو تقديم  ايضاحات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات  متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح  القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل".

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و أضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا الى ادراج " تعديلات جوهرية "و التي أصبحت  ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو اضافة " أحكام  جديدة" موجهة  لإثراء الاجراء بغية ارساء " سلم  اجتماعي يشكل دون شك احدى نقاط قوة تشجيع  الاستثمار في سياق اقتصادي و مالي متغير باستمرار و المولد لأوضاع معقدة جدة".

و اشار السيد  زمالي بهذه  المناسبة  الى أن الامر يتعلق من خلال هذا النص "  بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي  صادقت  عليها  الجزائر" مضيفا بأن " أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل  مقترحات التعديل تخص  لا سيما عمالة الاطفال و المساومة و الاجراء ذوي الاعاقة و التحرش الجنسي و  كذا عقد المناولة".

 

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و بخصوص قابلية التشغيل رافع  الوزير بالخصوص لصالح " زيادة عروض التكوين و  التي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات  السوق و  تشجيع المستخدمين على تشغيل  المتدربين و توظيفهم في اطار عقود تجمع بين  التكوين و الخبرة المهنية".

هذا و في لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد  الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة  البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنةي هدى إيمان  فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية".

و اردفت قائلة  " اذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية  ومن مزاياها  علينا أن نكون طرفا في استحداثها ". و أوصت بهذه المناسبة " بامتلاك  التكنولوجيات الجديدة و بتثمين مفهوم  العمل و بتشجيع الكفاءة و الموارد   البشرية". 

و تجدر الاشارة الى أنه سيتم يوم  الجمعة التطرق الى موضوعين : الأول  بعنوان " مناخ الأعمال ي قانون الاستثمارات يحلفاء اقتصاديين " بينما سيتناول   الموضوع  الثاني " الديبلوماسية  الاقتصادية و تطوير الصادرات و اتفاقات  التبادل الحر و كذا العلاقات التجارية مع الدول الافريقية".

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نهدف الى صياغة قانون عمل " فريد و حديث"
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين1/أكتوير 2017 13:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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