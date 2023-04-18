مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار ب115 دينار للدولار الواحد 

الجزائر- أشار وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى أن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات.

"الدينار بخير على مستوى بنك الجزائري من الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية (...)" (راوية)

و أكد وزير المالية قائلا: "الدينار بخير على مستوى بنك الجزائري من الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية (...) اطمئنكم بان المشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار ب115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 20

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و أجاب الوزير على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الاسلامية و أسواق رؤوس الأموال و الجباية.

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و طمأن السيد راوية في هذا السياق "الثقة موجودة الحكومة تثق في المؤسسات و هذه الأخيرة يجب عليها ان تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد".

كما صرح الوزير للصحافة على هامش أشغال جامعة المنتدى ان القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهم خاصة استيراد المواد الأولية يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني.

و أكد الوزير خلال نفس المناقشات للمقاولين أن مصالح وزارته ستعكف على بعض الصعوبات المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد و التطبيق الأنسب و الفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص منح هامش أفضلية بنسبة 25% للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى نقص الاجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع كما دعا السيد راوية إلى ضرورة "تنفيذ كل الاعمال بصورة تبسيطية".

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===ضرورة توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز التحصيل===

"ضروريا تجنيد كل الموارد الجبائية عن طريق توسيع الوعاء الجبائي "

وخلال تطرقه إلى المسألة الجبائية أوضح الوزير أنه أضحى "ضروريا تجنيد كل الموارد الجبائية عن طريق توسيع الوعاء الجبائي " من أجل تحسين المداخيل وبالتالي الموارد المالية للبلد كما يضاف إلى ذلك متابعة صارمة لتحصيل بعض الضرائب والرسوم.

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وحسب السيد راوية "فإنه من الضروري وجود مجهود جماعي من أجل تحسين التحصيل والجباية العادية بتعويضها بتلك المتأتية من المحروقات" موضحا أن "نتائج التحصيل الجبائي ملموسة كونها تشكل حصة هامة من ميزانية الدولة ليس فقط خلال سنة 2016 حيث سجلت 64% بل في سنة 2017 كذلك كما اننا ننتظر تحصيلا جيدا عام 2018".

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وأضاف وزير المالية أن هذه المداخيل الجبائية تشهد تطورا شاملا بنسبة 2ر9% مع تسجيل معدل انجاز مقدر ب 121% مقارنة بأهداف قانون المالية لعام 2016.

وعلى الرغم "من ان مردود بعض الضرائب والرسوم دون توقعاتنا فإنها تستدعي إعادة توزان" يقول الوزير.

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