أوبيب: الجزائر تدعو إلى مواصلة مجهود خفض الانتاج

واشنطن - دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدوري يوم الأربعاء بلندن إلى مواصلة جهود خفض الانتاج التي باشرتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) من أجل دعم الأسعار وكذا امتصاص فائض العرض في السوق .

وصرح السيد ولد قدور لليومية الامريكية "وول ستريت دجورنل" على هامش ندوة "أويل اند موني" قائلا "أظن أنه المأمول والمحتمل أن يتم تمديد" الاتفاق الخاص بخفض الانتاج.

وأفاد الرئيس المدير العام انه "من المحتمل أن تتفق الدول الأعضاء في أوبيب على تمديد الاتفاق لمدة 6 أشهر إلى غاية سبتمبر 2018" وذلك خلال الاجتماع المقبل المرتقب انعقاده يوم 30 نوفمبر بفيينا.

واتفقت 14 دولة عضوة في الأوبيب و دول أخرى منتجة للبترول مثل روسيا على خفض الانتاج بحوالي 8ر1 مليون برميل يوميا لغالية مارس 2018 من اجل استقرار السوق.

و يبدو ان الموقعين الأساسيين جاهزون لتمديد مدة الاتفاق بعد النتائج التي حققها حسبما تصريحات مسؤولي الدول المعنية.

و رافعت الجزائر و إيران و فنزويلا بصفتهم اعضاء في الأوبيب لاستمرار هذا المجهود.

و صرح الوزيرين الإيراني و الفنزويليي بيجان زنغانيه و أولوجيو ديل بينوي مؤخرا بموسكوي أثناء منتدى حول الطاقة أنه لا يستبعد تدعيم هذا الاتفاق.

و أكدت العربية السعودية أول منتج للبترول في المنظمة على استعدادها لدعم تحرك الأسعار التي بدأت منذ بضعة أشهري في حين روسياي رائدة البلدان المنتجة خارج الأوبيب صرحت أنها توافق على اقتراح تمديد الاتفاق.

و يتوقع أن يكون اجتماع الأوبيب المقبل حاسما للبلدان الأعضاء المدعوة لمواصلة إعادة توازن السوق. و تبحث منظمة الأوبيب عن ضم عشرات البلدان الإفريقية و أمريكا اللاتينية و مواصلة شراكتها مع روسياي حسبما أكده الأمين العامي محمد بركندو.

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و تشهد السوق حاليا إعادة توازن بعد ارتفاع للأسعار فوق العتبة الرمزية ل50 دولار مقابل 30 دولار في يناير 2016.

و ارتفعت مداخيل البترول الاربعاء الماضي بحيث تفيد المعلومات التي تداولتها الصحافة بأن الأوبيب تؤيد تمديد اتفاق تأطير الإنتاج بتسعة أشهر. و قد تم تبادل برميل البرانت ب 58 ،30 دولار.