الموارد المائية: نسيب يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفير فرنسا بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأربعاء سفير فرنسا بالجزائر غزافيي دريانكور الذي تطرق معه إلى التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به بيان للوزارة .

و أوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لبحث وضع التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية و آفاق تطويره.

خلال المحادثات عبر السيد نسيب و ضيفه عن ارتياحهما للنتائج المحصلة من خلال التعاون المؤسساتي في إطار الوثيقة-الإطار-الشراكة (2013-2017) في مجال تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات و الهيئات التابعة للقطاع.

و بهذه المناسبة أعرب الطرفان عن أملهما في ترقية هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم تحدد أهم محاور التعاون.

و حسب ذات المصدر فان الطرف الجزائري قد أعد مذكرة تفاهم تخص التكوين و تبادل الخبرات تشمل النشاطات المسجلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

و أضاف البيان أن هذا المشروع سيعرض للتوقيع خلال اللقاء الثنائي المقبل.