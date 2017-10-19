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الموارد المائية: نسيب يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفير فرنسا بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 09:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرات

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم  الأربعاء سفير فرنسا بالجزائر غزافيي دريانكور الذي تطرق معه إلى التعاون  الثنائي في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لبحث وضع التعاون الثنائي في مجال  الموارد المائية و آفاق تطويره.

خلال المحادثات عبر السيد نسيب و ضيفه عن ارتياحهما للنتائج المحصلة من خلال  التعاون المؤسساتي في إطار الوثيقة-الإطار-الشراكة (2013-2017) في مجال تعزيز  القدرات التقنية للمؤسسات و الهيئات التابعة للقطاع.

و بهذه المناسبة أعرب الطرفان عن أملهما في ترقية هذا التعاون من خلال مذكرة  تفاهم تحدد أهم محاور التعاون.

و حسب ذات المصدر فان الطرف الجزائري قد أعد مذكرة تفاهم تخص التكوين و تبادل  الخبرات تشمل النشاطات المسجلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

و أضاف البيان أن هذا المشروع سيعرض للتوقيع خلال اللقاء الثنائي  المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الموارد المائية: نسيب يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفير فرنسا بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 09:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرة   شارك

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