سوناطراك بصدد البحث عن مشاريع مشتركة لتسويق الغاز

لندن - أشار الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدوري يوم الثلاثاء في لندن أن هذه سوناطراك بصدد البحث عن إقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات تسويق بهدف بيع الغاز في إطار إستراتيجية تصدير جديدة.

و كشف السيد ولد قدور خلال مداخلته في محاضرة "أويل أند موني" أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات "لا تعتمد على سعر البترول و لا تدوم مدة طويلة" مضيفا بالقول "نحاول إيجاد سبل جديدة لتصدير الغاز و نبحث عن إقامة مشاريع مشتركة نتقاسم فيها المخاطر سويا".

و استطرد ولد قدور قائلا "في المستقبل سيصبح الممولون جزءا من العرض لذا يجب علينا إيجاد سبل جديدة لإقامة أعمال"ي مؤكدا ان سوناطراك قد بدأت التفكير في وسائل لإعادة التفاوض حول عقودها مع زبائنها الاوروبيين لأن اغلبيتها تنتهي صلاحيتها سنة 2021.

و أعرب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عن إرادة الجزائر في المحافظة على قطاع الغاز رغم تراجع الانتاج و زيادة الاستهلاك الوطني بنسبة نمو سنوية بلغت 6% و"هذا ما يقتضي تابع ولد قدور تشريعا جديدا لإعادة المستثمرين إلى الجزائر و تطوير الموارد الكبيرة للبلد من حيث الغاز الصخري".

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و ذكر في ذات الصدد بأن سوناطراك بدأت الانتاج في حقلين للغاز سنة 2017 بما قيمته 20 مليون متر مكعبي مشيرا إلى أن هناك حقلين آخرين سيدخلان حيز الانتاج في سنة .2018