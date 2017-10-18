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حماية المستهلك: وفد جزائري في زيارة دراسية إلى لندن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين1/أكتوير 2017 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرات

لندن - شرع وفد جزائري يضم إطارات من وزارات التجارة  والصحة والداخلية يوم الثلاثاء في زيارة دراسية إلى لندن في إطار برنامج  التوأمة المؤسساتية بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال حماية المستهلك.

وأوضح مدير النوعية والاستهلاك بوزارة  التجارة سامي قليي لوأج ان الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو الاحتكاك بالخبرة البريطانية في مجال حماية  المستهلك بالإضافة إلى تحسين النظام الجزائري في هذا الميداني حيث يتعلق الأمر  بتكييف هذا النظام مع المعايير الأوربية مع المحافظة على الخصائص الجزائرية.

وأبرز المسؤول أن هذه الزيارة الدراسية ستسمح لمختلف الفاعلين الجزائريين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بمسالة حماية المستهلك"بفهم الفلسفة  البريطانية" في هذا المجال.

وأردف السيد قلي يقول "تهمنا الطريقة الانجلو سكسونية في أكثر من مجال نظرا  لنجاعتها إذ تضع المستهلك أمام مسؤولياته حيث سيمكننا ذلك من الابتعاد قليلا  عن النموذج الفرنسي الذي اعتمدناه".

كما وصف مدير الاستهلاك المقاربة البريطانية "بالهمة" حيث تعتمد على"الجماعات القوية" المنتشرة داخل مختلف الهيئات من أجل الدفاع عن مصالح  المستهلكين وكذا حماية المؤسسة عن طريق الارشاد والمساعدة والتشاور مع السلطات  المحلية والحركة الجمعوية.

من جانبه أبرز المستشار-المقيم لبرنامج التوأمة المؤسساتية رولاند لافال المرافق للوفد الجزائري أن الامر لا يتعلق برغبة "بريطانيا في بيع حلولها" بل  غنها تسعى إلى نقل معرفتها إلى الجزائر مما سيمكنها بتحسين اجراءاتها حسب  احتياجاتها".

وتندرج هذه الزيارة التي تدوم أسبوعا في إطار مشروع التوأمة الذي  أطلق سنة  2017  (لمدة عامين) بقيمة 2ر1 مليون أوروي حيث يدخل هذا المشروع ضمن برنامج  دعم و تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.

ويخص المشروع الشق المتعلق بالدعم المؤسساتي لجهاز جمع وتحليل وترقية  المعلومات بهدف حماية المستهلكين.

 

وتم تطبيق هذا البرنامج عن طريق هيئة عمومية بريطانية مكلفة بحماية المستهلك  تدعى "نورثن آيرلاند كو أوبيرايشن أوفيرسيز" .

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حماية المستهلك: وفد جزائري في زيارة دراسية إلى لندن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تشرين1/أكتوير 2017 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرة   شارك

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