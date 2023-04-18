ارتفاع أسعار سلة خامات أوبك إلى 74ر55 دولارا للبرميل

الجزائر - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الالكتروني يوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها ال 13 قد وصل يوم الاثنين 16اكتوبر إلى 74ر55 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله حيث وصل الى12 ر55 للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج خام صحارى الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

وعرفت أسعار النفط يوم الثلاثاء ارتفاعا حيث صعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 87ر57 دولار للبرميل مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر ليستقر عند 78ر51 دولار للبرميل.

و كانت اوبك قد توقعت في التقرير الشهري الذي نشرته الأربعاء الماضي زيادة الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام مشيرة إلى سوق عالمية تشهد شحا في المعروض قد يؤدي إلى عجز بين العرض والطلب في العام القادم.

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كما قالت إن السوق قد تجد دعما في الشتاء من انخفاض مخزونات الوقود المقطر والتوقعات لانخفاض درجات الحرارة مما سيعزز الطلب على نواتج التقطير من أجل التدفئة.

وأضافت أوبك أن العالم سيحتاج إلى 06ر33 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وجاء في التقرير ايضا ان "أسعار النفط من المتوقع أن تبقى في نطاق من 50 إلى 55 دولارا (للبرميل) في العام القادم".

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يذكر ان اوبك قد اتفقت في ديسمبر 2016 في فيينا مع منتجين مستقلين وعلى رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم. وقد اتفقوا في مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.

و تجدر الاشارة الى ان اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك و خارجها ستعقد اجتماعا في 29ر نوفمبر القادم بفيينا على ان ينعقد بعدها الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبك.

و تضم هذه الهيئة كل من الجزائر و الكويت و فنزويلا و روسيا و عمان.

و كانت هذه اللجنة قد قالت في البيان الختامي لاجتماعها الخامس المنعقد في 22 سبتمبر بفيينا أن " الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيك سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".