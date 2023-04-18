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ارتفاع أسعار سلة خامات أوبك إلى 74ر55 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 13:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرات

الجزائر - قالت  منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على  موقعها الالكتروني  يوم  الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها ال  13 قد وصل  يوم  الاثنين  16اكتوبر إلى 74ر55  دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله حيث  وصل الى12 ر55 للبرميل  .  

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج خام صحارى  الجزائري  والخام البحري القطري  والخام العربي الخفيف السعودي  وخام التصدير  الكويتي  وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل  والبصرة الخفيف العراقي   وخام السدر الليبي  وخام بوني النيجيري  وخام  ميراي الفنزويلي  وجيراسول  الأنغولي  وربيع الخفيف الغابوني  وأورينت الاكوادوري .

  وعرفت أسعار النفط يوم الثلاثاء ارتفاعا حيث  صعد خام القياس العالمي مزيج  برنت خمسة سنتات إلى 87ر57 دولار للبرميل مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن  مستوياته في منتصف العام. ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر  ليستقر عند 78ر51  دولار للبرميل.

و كانت اوبك  قد توقعت  في التقرير الشهري الذي نشرته الأربعاء  الماضي زيادة  الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين  يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام مشيرة إلى سوق عالمية تشهد شحا في  المعروض قد يؤدي إلى عجز بين العرض والطلب في العام القادم.

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كما قالت  إن السوق قد تجد دعما في الشتاء من انخفاض مخزونات الوقود المقطر  والتوقعات لانخفاض درجات الحرارة مما سيعزز الطلب على نواتج التقطير من أجل  التدفئة.

وأضافت أوبك أن العالم سيحتاج إلى 06ر33 مليون برميل يوميا من الخام الذي  تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات  السابقة. 

 وجاء في التقرير ايضا ان  "أسعار النفط من المتوقع أن تبقى في نطاق من 50  إلى 55 دولارا (للبرميل) في العام القادم".      

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يذكر ان اوبك قد اتفقت  في ديسمبر 2016 في فيينا مع منتجين مستقلين  وعلى  رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم. وقد  اتفقوا  في مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018  في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف  وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. 

و تجدر الاشارة الى ان   اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك و خارجها    ستعقد اجتماعا  في 29ر نوفمبر القادم  بفيينا على ان ينعقد بعدها الاجتماع  العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبك.

و  تضم  هذه الهيئة كل من الجزائر و الكويت و فنزويلا و روسيا و عمان.  

و كانت هذه اللجنة قد قالت في البيان الختامي لاجتماعها الخامس المنعقد في    22 سبتمبر بفيينا أن " الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيك سجلت أعلى مستوى  لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع أسعار سلة خامات أوبك إلى 74ر55 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 13:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرة   شارك

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