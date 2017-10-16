بن مرادي يدعو رجال الأعمال الرومانيين للاستثمار في الجزائر

الجزائر- أكد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر لدى استقباله لكاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد لرومانيا لون رادو حرص الحكومة على رفع حصص التصدير خارج المحروقات و استحداث آليات جديدة لتنويع واثراء الاقتصاد الوطني ي داعيا رجال أعمال الرومانيين للاستثمار بالجزائر,حسبما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء قال الوزير"الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية المنتوج الوطني الذي اصبح يبحث عن أسواق للتصدير".

ودعا الوزير الشريك الروماني إلى "خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين".

وذكر السيد بن مرادي على سبيل المثال مادة الاسمنت التي ستشرع الجزائر في تصديرها مطلع العام المقبل لتضاف إلى مواد أخرى في مختلف المجالات ,حسب نفس المصدر.

من جانبه نوه الوزير الروماني بـ "العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين" مبديا استعداد بلاده للدخول في شراكات اقتصادية قوية مع الجزائر.

و حسب ذات المصدر فان الطرف الروماني أبدى اهتمامه خاصة بالاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات الميكانيكية من بين مجالات أخرى عديدة.

كما عبر السيد رادو عن رغبة بلاده في استيراد المنتجات الجزائرية سيما منها الخضر والفواكه.

اللقاء كان ايضا فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك يضيف البيان.