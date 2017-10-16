القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن مرادي يدعو رجال الأعمال الرومانيين للاستثمار في الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

الجزائر- أكد وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر لدى استقباله لكاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد لرومانيا لون رادو حرص الحكومة على رفع حصص التصدير خارج المحروقات و استحداث آليات جديدة  لتنويع واثراء الاقتصاد الوطني ي داعيا رجال أعمال الرومانيين للاستثمار بالجزائر,حسبما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء  قال الوزير"الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية المنتوج الوطني الذي اصبح يبحث عن أسواق للتصدير".

ودعا الوزير الشريك الروماني إلى "خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين".

وذكر السيد بن مرادي على سبيل المثال مادة الاسمنت التي ستشرع الجزائر في تصديرها مطلع العام المقبل لتضاف إلى مواد أخرى في مختلف المجالات ,حسب نفس المصدر.

من جانبه نوه الوزير الروماني بـ "العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين" مبديا استعداد بلاده للدخول في شراكات اقتصادية قوية مع الجزائر.

و حسب ذات المصدر فان الطرف الروماني أبدى اهتمامه خاصة بالاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات الميكانيكية من بين مجالات أخرى عديدة.

كما عبر  السيد رادو عن رغبة بلاده في استيراد المنتجات  الجزائرية سيما منها الخضر والفواكه.

اللقاء كان ايضا فرصة للطرفين لمناقشة  القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك يضيف البيان.

بن مرادي يدعو رجال الأعمال الرومانيين للاستثمار في الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود