القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 125 مرات
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر- تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر تقضي بتطبيق مخطط عمل 2017 – 2019 ، الذي توجت به أشغال اللجان المشتركة لمتابعة اتفاقيات السياحة والصناعة التقليدية، والذي يقضي ب"دعم التكوين والتسويق وتبادل الخبرات والمعلومات و إنشاء حركة سياحية بين البلدين".

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري ونظيره من جمهورية النيجر أحمت بوطو إلى "تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجال السياحة و الصناعة التقليدية من خلال ترقية التكوين في مختلف التخصصات الحرفية وتبادل الخبرات بينهما".

وتنص هذه الاتفاقية على "وضع برنامج تكويني لتطوير وبعث السياحة مع مساعدة طلبة النيجر للاستفادة من تكوين في السياحة بالجزائر وتبادل البرامج البيداغوجية بين الجانبين وتنظيم ورشات للتكوين لفائدة المرشدين السياحيين في كلا البلدين مع تنظيم رحلات سياحية لفائدة المتعاملين والمهنيين والباحثين بين الطرفين ".

وفي هذا الإطار، أكد السيد  مرموري بأن هذه الاتفاقية تعد "ثمرة مجهودات متواصلة بين الجانبين والتي يتم من خلالها تجسيد "برنامج عمل واقعي وحقيقي لبعث السياحة والصناعة التقليدية في زمن محدد".

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الحرفيين إلى  ضرورة "المشاركة بفعالية بتقديم مساهمتهم لبعث التكوين إلى جانب العمل أيضا على الترويج بالوجهة السياحية في البلدين"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورشات عمل  بين الجانبين وتبادل الخبرات و الإحصاء المعلومات والدعائم الترويجية والمشاركة في التظاهرات التي تنظم في كلا البلدين إلى جانب تنظيم رحلات سياحية واستكشافية لفائدة إطارات ومهنيين ورجال العلم ".

من جهته أشاد وزير السياحة والصناعة التقليدية لجمهورية النيجر ب "مستوى علاقات التعاون الجيدة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتطويرها في  مجالي السياحة والصناعة التقليدية ن خلال تجسيد الاتفاقيات الموجودة من قبل لاسيما لدعم الحرفيين ومهني السياحة" .

وشدد الوزير على ضرورة "التعرف وتشخيص الإمكانيات المتواجدة في السياحة التي تعد مجالا هاما وحيويا يمكن استغلاله لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر، لاسيما لفائدة الشباب والنساء خاصة في النيجر الذي يعاني حاليا من وضع هش". كما ألح على ضرورة "العمل مع الجزائر لإعادة بعث السياحة في النيجر بالنظر للإمكانيات المتوفرة في بلاده .

للإشارة فان تنصيب اللجان المشتركة بين البلدين يندرج في إطار تطبيق اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه في 2011 ويشمل محوري الصناعة التقليدية والسياحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 19:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 125 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 