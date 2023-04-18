إحالة مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية والميزانية

و أوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع تحت رئاسة السعيد بوحجة, رئيس المجلس, حيث أحال في بداية أشغاله مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية و الميزانية, كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
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وكتب في الأسئلة المودعة لديه, ثم أرسل ما ستوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة, يضيف المصدر ذاته.
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و ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الفاتح من أكتوبر الجاري بالجزائر مجلسا للوزراء وتتمثل النقطة الرئيسية لجدول أعمال هذا المجلس في قانون المالية لسنة 2018.