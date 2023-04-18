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إحالة مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية والميزانية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 08:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرات
إحالة مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية والميزانية

الجزائر- أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني, يوم الأحد,  مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة  المالية و الميزانية, حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.

و أوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع تحت رئاسة السعيد بوحجة,  رئيس المجلس, حيث أحال في بداية أشغاله مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة  المالية و الميزانية, كما نظر في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة  البرلمانية.

 

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وكتب في الأسئلة المودعة لديه, ثم أرسل ما ستوفى منها الشروط  القانونية إلى الحكومة, يضيف المصدر ذاته.

 

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و ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز  بوتفليقة، الفاتح من أكتوبر الجاري بالجزائر مجلسا للوزراء وتتمثل النقطة الرئيسية لجدول أعمال هذا المجلس في قانون المالية لسنة 2018.

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إحالة مشروع قانون المالية لـ 2018 على لجنة المالية والميزانية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 08:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرة   شارك

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