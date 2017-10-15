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تعيين رشيد نديل رئيسا مديرا عاما لشركة نفطال 

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرات
تعيين رشيد نديل رئيسا مديرا عاما لشركة نفطال 

الجزائر - تم اليوم الأحد تنصيب السيد رشيد نديل رئيسا  مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) و ذلك من  طرف مجلس إدارة المؤسسة ,حسبما أفادت به مؤسسة نفطال في بيان لها.

وتم حفل تنصيب الرئيس المدير العام لنفطال بحضور رئيس مجمع سوناطراك لشركات تثمين المحروقات السيد يوسف ساسي , والأمين العام  للفدرالية الوطنية  لعمال  البترول والغاز والكيمياء السيد حمو طواهرية, والأمين العام للنقابة الوطنية  لمؤسسة "نفطال" السيد لزهر عجرود إضافة إلى جمع من اطارات المؤسسة.

للتذكير, كان السيد نديل قد عين شهر مايو الماضي مديرا عاما بالنيابة  لمؤسسة  نفطال خلفا للسيد حسين ريزو.

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وخلال حفل التنصيب, ركز العديد من المتدخلين على الأبعاد الاقتصادية  والاجتماعية لمؤسسة نفطال كما أبرزوا  الدور الاستراتيجي المحوري للمؤسسة في  مرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

من جانبه عبر السيد نديل  عن تقديره الكبير للسلطات العليا للبلاد و وزير  الطاقة و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك للثقة التي وضعت في شخصه بتنصيبه  على راس "نفطال", موضحا أن التحديات الرئيسية للمؤسسة تتمثل خاصة في العمل على  "ضمان الوفرة وبدون تذبذب لحاجيات السوق الوطنية من المنتجات النفطية و تلبية  الطلب في كل الظروف و في جميع مناطق الوطن ووضع نظام خدماتي بجودة عالية  لفائدة الزبون".

كما أكد من جهة أخرى أن كل الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة  للمؤسسة من طرف السلطات العمومية الوصية , ومجمع سوناطراك.

 

و كان السيد نديل قد شغل سابقا منصب المدير التنفيذي للمالية بمؤسسة نفطال  متحصل على شهادة الدراسات العليا في المالية والاقتصاد والحقوق من جامعة أكس أون بروفنس بفرنسا, وهو متزوج وأب ل 5 أطفال.

كلـمات مفتـاحيــة :
تعيين رشيد نديل رئيسا مديرا عاما لشركة نفطال 
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرة   شارك

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