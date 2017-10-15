راوية يتطرق الى موضوع التعاون و تمويل الاستثمارات مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي 

واشنطن - أجرى وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية محادثات بواشنطن مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد عزور حيث تطرق معه الى موضوع تمويل الاستثمار وآفاق التعاون بين الجزائر و هذه المؤسسة المالية الدولية.

كما تمحورت المحادثات التي دارت بين وزير المالية الجزائري و مسؤول صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد استعرض السيد راوية اخر تطورات الوضع الاقتصادي التي اقتضت اللجوء الى التمويل غير التقليدي من اجل مواجهة عجز الخزينة و تمويل الاستثمار المنتج.

كما تطرق الوزير مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الى وضعية و افاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد الدولي.

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وأشار المسؤول الجزائري خلال لقاءاته العديدة مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي الى التعاون في المجالات المتعلقة باختصاص الصندوق سيما في ميدان تطوير الجباية المحلية و تحصيل الضرائب و تسيير الميزانية و الخزينة و عصرنة الادارة الجمركية.

أما فيما يتعلق بمشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، فتجدر الاشارة الى ان وزير المالية قد شارك في اجتماع المحافظين العرب و الأفارقة مع رئيس مجمع البنك العالمي.

كما شارك السيد راوية في اجتماع وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

كما تمحورت تلك اللقاءات ايضا حول دعم مؤسسات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لسياسات النمو التي تبنتها دول المنطقة.