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راوية يتطرق الى موضوع التعاون و تمويل الاستثمارات مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي 

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرات
راوية يتطرق الى موضوع التعاون و تمويل الاستثمارات مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي 

واشنطن - أجرى وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية  محادثات بواشنطن مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي،  جهاد عزور حيث تطرق معه الى موضوع تمويل الاستثمار وآفاق التعاون بين الجزائر  و هذه المؤسسة المالية الدولية.

كما تمحورت المحادثات التي دارت بين وزير المالية الجزائري و مسؤول صندوق  النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد استعرض السيد راوية اخر تطورات الوضع الاقتصادي التي اقتضت اللجوء الى التمويل غير التقليدي من اجل مواجهة عجز الخزينة و تمويل الاستثمار  المنتج.

كما تطرق الوزير مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الى وضعية و افاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد الدولي.

 

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وأشار المسؤول الجزائري خلال لقاءاته العديدة مع مسؤولين في صندوق النقد  الدولي الى التعاون في المجالات المتعلقة باختصاص الصندوق سيما في ميدان تطوير  الجباية المحلية و تحصيل الضرائب و تسيير الميزانية و الخزينة و عصرنة الادارة  الجمركية.

أما فيما يتعلق بمشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، فتجدر الاشارة الى ان وزير المالية قد شارك في اجتماع المحافظين  العرب و الأفارقة مع رئيس مجمع البنك العالمي.

كما شارك السيد راوية في اجتماع وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية  لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  كريستين لاغارد.

كما تمحورت تلك اللقاءات ايضا حول دعم مؤسسات صندوق النقد الدولي و البنك  العالمي لسياسات النمو التي تبنتها دول المنطقة.

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راوية يتطرق الى موضوع التعاون و تمويل الاستثمارات مع مدير قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي 
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 18:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرة   شارك

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