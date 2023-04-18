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وزارة الفلاحة تفرج عن 1 مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرات
وزارة الفلاحة تفرج عن 1 مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق

الجزائر-  أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عن الشروع يوم الأحد في عملية إخراج واحد (1) مليون قنطار من البطاطا المخزنة  لتموين السوق ي حسب ما علم في بيان لها.

و اوضح نفس المصدر انه تم إطلاق هذه العملية لفترة أكتوبر - نوفمبر 2017  و التي تدخل في إطار جهود الرامية إلى تنظيم شعبة البطاطا عبر المتعاملون في مجال التخزين المؤطرين من طرف الديوان الوطني المهني  للخضر و اللحوم (أونيلاف) .

وحسب الوزارة فقد تم تسجيل نمو  في الإنتاج الوطني من المادة ،حيث انتقل من 6ر2  مليون طن في 2009  إلى 8ر4  مليون طن في سنة 2016.

و قد سمح هذا النمو في الإنتاج بتوفير "المنتوج  (البطاطا) عل مستوى السوق الوطني على  مدار السنة ي وذلك بفضل جهود المنتجين وتأطير السلطات العمومية المختصة والدعم المالي الذي تمنحه الدولة " يضيف البيان.

و كانت  وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد  بادرت إلى إنشاء جهاز تخزين البطاطا  منذ  بضع سنوات بهدف تحقيق استقرار في تموين السوق والحفاظ على مداخيل منتجي البطاطا  الموجهة للاستهلاك .

للعلم فان  المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا ارتفعت من  105.000هكتار في  2009 إلى أكثر من 150.000 هكتار حاليا .

و ينتظر ان يصل  الانتاج الوطني من هذا المنتوج  إلى ستة (6) ملايين قنطار في افاق 2019.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الفلاحة تفرج عن 1 مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 48 مرة   شارك

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