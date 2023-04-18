وزارة الفلاحة تفرج عن 1 مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق

الجزائر- أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عن الشروع يوم الأحد في عملية إخراج واحد (1) مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق ي حسب ما علم في بيان لها.

و اوضح نفس المصدر انه تم إطلاق هذه العملية لفترة أكتوبر - نوفمبر 2017 و التي تدخل في إطار جهود الرامية إلى تنظيم شعبة البطاطا عبر المتعاملون في مجال التخزين المؤطرين من طرف الديوان الوطني المهني للخضر و اللحوم (أونيلاف) .

وحسب الوزارة فقد تم تسجيل نمو في الإنتاج الوطني من المادة ،حيث انتقل من 6ر2 مليون طن في 2009 إلى 8ر4 مليون طن في سنة 2016.

و قد سمح هذا النمو في الإنتاج بتوفير "المنتوج (البطاطا) عل مستوى السوق الوطني على مدار السنة ي وذلك بفضل جهود المنتجين وتأطير السلطات العمومية المختصة والدعم المالي الذي تمنحه الدولة " يضيف البيان.

و كانت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد بادرت إلى إنشاء جهاز تخزين البطاطا منذ بضع سنوات بهدف تحقيق استقرار في تموين السوق والحفاظ على مداخيل منتجي البطاطا الموجهة للاستهلاك .

للعلم فان المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا ارتفعت من 105.000هكتار في 2009 إلى أكثر من 150.000 هكتار حاليا .

و ينتظر ان يصل الانتاج الوطني من هذا المنتوج إلى ستة (6) ملايين قنطار في افاق 2019.