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المدير العام لمجمع سوناطراك مرتاح لتقدم أشغال مصفاة الجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرات
المدير العام لمجمع سوناطراك مرتاح لتقدم أشغال مصفاة الجزائر العاصمة

الجزائر- أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، عن ارتياحه بخصوص وتيرة تقدم أشغال تجديد مصفاة الجزائر العاصمة، حسبما كشف عنه بيان للمجمع .

و  خلال زيارة عمل و تفقد قادته أمس السبت إلى هذه المنشأة النفطية المتواجدة ببراقي ( جنوب العاصمة) برفقة إطارات من مجمع سوناطراك، هنأ السيد ولد قدور، الفرق القائمة على هذا المشروع التي تمكنت من دفع  وتيرة الأشغال في غضون الأسابيع الأخيرة، يضيف نفس المصدر.

كما طمأن السيد ولد قدور، المسؤولين القائمين على المصفاة عن " استعداده التام و كذا كل إطارات المجمع  لرفع كل العقبات التي يمكن أن تعيق الأشغال ،و ذلك بهدف إتمام هذه المنشأة الإستراتيجية و تسليمها في أقرب الآجال".

للتذكير ستتعزز قدرة إنتاج المحطة من زيت الوقود حيث سترتفع من 737.000 طن/سنويا إلى 18ر1 مليون طن/سنويا، أما قدرة الإنتاج للبنزين فستنتقل  من 400.000 طن/سنويا حاليا إلى 3ر1 مليون طن، في حين ستقفز قدرة إنتاج المصفاة من غاز البترول المميع من 88.700 طن/سنويا إلى 270.000 طن/سنويا.

كما ستتعزز قدرات تخزين الوقود لترتفع بـ  73 بالمائة.

و من المرتقب أن يدخل المشروع حيز الخدمة مع بداية 2018، كما سيتم عن قريب إطلاق مناقصات انجاز محطات  تكرير النفط بحاسي مسعود و تيارت التي ستبلغ طاقة إنتاج كل واحدة منها 5 ملايين طن سنويا.

و ستسمح كل هذه المحطات بعد دخولها حيز الخدمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود ابتداء من 2021، علما أن الجزائر تستورد حاليا  ما قيمته أكثر من واحد (1) مليار دولار من الوقود.

و بحسب الأرقام، تبلغ طاقة إنتاج الجزائر حاليا من الوقود  5ر11 مليون طن سنويا، مقابل استهلاك إجمالي يقدر بـ  15 مليون طن سنويا، في حين  يتم سد العجز المقدر بـ 5ر3 مليون طن عن طريق الاستيراد.

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المدير العام لمجمع سوناطراك مرتاح لتقدم أشغال مصفاة الجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرة   شارك

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