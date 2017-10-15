دعوة الجمعيات التي تعنى بالمرأة الريفية إلى تنظيم نفسها للنهوض بالقطاع الفلاحي  

البليدة - دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الأحد بالبليدة الجمعيات التي تعنى بقطاع الفلاحة بصفة عامة و بالمرأة الريفية بصفة خاصة إلى العمل على تنظيم نفسها من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي الريفي.

وأوضح السيد عليوي في كلمة افتتاحية ألقاها لدى انطلاق الطبعة الأولى للصالون الولائي للمرأة الريفية المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية أنه "يتوجب على الجمعيات الموجودة في مختلف المناطق الريفية من الوطن سواء في الصحراء أو التل أو في المناطق الجبلية أن تنظم نفسها و تعمل على تحسين أوضاع المرأة الريفية الناشطة في عدة مجالات على غرار تربية الأرانب أو الدواجن أو الأبقار للنهوض بالفلاحة الريفية".

وأضاف ذات المسؤول، أنه بإمكان هذه الجمعيات أن تستغل الإمكانيات التي وفرتها لها الدولة و تعمل بالتنسيق الجماعي فيما بينها من خلال خلق تعاونيات لتسويق المنتوجات المحلية للمرأة الريفية سواء الفلاحية منها أو في الصناعة التقليدية.

كما طالب الجماعات المحلية بدعم و مرافقة المرأة الريفية قائلا أنها "يجب أن تكون الحلقة القوية للقطاع لان مردوديتها كبيرة و واسعة جدا إذا ما تم التكفل بها".

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن تنظيم و مرافقة المرأة الريفية النشيطة المدرج في جميع البرامج التنموية لرئيس الجمهورية و ضمن استراتيجية الحكومة جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين القطاعات و ما بين الفئات عقب ما عانته (المرأة الريفية) خلال العشرية السوداء وخلال فترة الجفاف التي ضربت البلاد و الأزمة الاقتصادية التي نعيشها مشيرا إلى أن الاهتمام بها، كما قال، سيعطي دفعا و قيمة مضافة للقطاع الفلاحي.

وأكد ذات المسؤول، أن السياسة التي تنتهجها الدولة في القطاع سمحت للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي و المرور إلى التصدير في جميع المنتجات الفلاحية ما عدا مادتي الحبوب و الحليب داعيا العاملين في القطاع إلى العمل أكثر و استغلال القدرات الطبيعية و البشرية لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر.

وشهد هذا الصالون تنظيم معرض للمنتجات المحلية للمرأة الريفية شاركت فيه نساء ريفيات و جمعيات تنشط بالمناطق الجبلية للبلدية حيث تم عرض عدة منتوجات على وطاف السيد عليوي بهذا الصالون الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للفلاحة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و جمعية "آفاق" للتجديد الريفي تحت شعار "الريف و آفاق المستقبل" حيث استمع إلى انشغالات العارضات و أشاد بالمنتجات المحلية و جودتها.