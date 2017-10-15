مرموري يؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, حسن مرموري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية من خلال تبادل الخبرات الجانبين في التكوين والرسكلة وكذا تسويق المنتوجات.

وأوضح الوزير في تصريح لواج عقب اشرافه على تنصيب لجان مشتركة لمتابعة اتفاقيات السياحة والصناعة التقليدية بين البلدين رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية لجمهورية النيجر, أحمت بوطو, أن تنصيب هذه اللجان يندرج في اطار تطبيق اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه في 2011 ويشمل محوري الصناعة التقليدية والسياحة, لاسيما في مجال "دعم التكوين والرسكلة والتسويق الى جانب اعادة رسم بعض المسارات السياحية والعمل على انشاء

حركة سياحية بين البلدين".

وأضاف السيد مرموري في هذا الاطار أن الاقتراحات والتوصيات التي ستتوصل اليها اللجان التي تم تنصيبها, من شأنها أن "تخدم المصلحة المشتركة فيما يتعلق بترقية وتطوير التعاون الثنائي في قطاع السياحة والصناعة التقليدية".

من جهته, أشاد الوزير النيجري ب"جودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات, لاسيما في مجال الصناعة التقليدية والسياحة", ملحا على "ضرورة

تعزيزها لتحقيق النجاح لفائدة مستقبل البلدين والشعبين".

وأكد السيد بوطو في هذا الاطار على وجود "علاقات تعاون وطيدة وقوية قائمة بين مختصين ومهنيين من كلا البلدين", مما يستدعي --كما قال-- "التفكير في مواصلة البحث عن سبل تعزيز هذا التعاون في قطاع الصناعة التقليدية والسياحة الذي تأثر كثيرا خلال السنوات الاخيرة بسبب الوضع الامني الذي تعرفه المنطقة وكذا من الضغوطات التي تأتي من الخارج".