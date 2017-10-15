القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مرموري يؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 13:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات

الجزائر- أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, حسن  مرموري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون بين  الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية من خلال تبادل الخبرات  الجانبين في التكوين والرسكلة وكذا تسويق المنتوجات.

وأوضح الوزير في تصريح لواج عقب اشرافه على تنصيب لجان مشتركة لمتابعة  اتفاقيات السياحة والصناعة التقليدية بين البلدين رفقة وزير السياحة والصناعة  التقليدية لجمهورية النيجر, أحمت بوطو, أن تنصيب هذه اللجان يندرج في اطار تطبيق اتفاق التعاون الذي تم التوقيع عليه  في 2011 ويشمل محوري الصناعة التقليدية والسياحة, لاسيما في مجال "دعم التكوين  والرسكلة والتسويق الى جانب اعادة رسم بعض المسارات السياحية والعمل على انشاء 

حركة سياحية بين البلدين".

وأضاف السيد مرموري في هذا الاطار أن الاقتراحات والتوصيات التي ستتوصل اليها  اللجان التي تم تنصيبها, من شأنها أن "تخدم المصلحة المشتركة فيما يتعلق  بترقية وتطوير التعاون الثنائي في قطاع السياحة والصناعة التقليدية".

من جهته, أشاد الوزير النيجري ب"جودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين في  مختلف المجالات, لاسيما في مجال الصناعة التقليدية والسياحة", ملحا على "ضرورة 

تعزيزها لتحقيق النجاح لفائدة مستقبل البلدين والشعبين". 

وأكد السيد بوطو في هذا الاطار على وجود "علاقات  تعاون وطيدة وقوية قائمة  بين مختصين ومهنيين من كلا البلدين", مما يستدعي --كما قال-- "التفكير في  مواصلة البحث عن سبل تعزيز هذا التعاون  في قطاع الصناعة التقليدية والسياحة  الذي تأثر كثيرا خلال السنوات الاخيرة بسبب الوضع الامني الذي تعرفه المنطقة  وكذا من الضغوطات التي تأتي من الخارج".

مرموري يؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مجال السياحة والصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 13:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود