القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة           

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرات
النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة           
صورة وأج

الجزائر - أعرب وزير السياحة و الصناعات التقليدية النيجيري, أحمد بوتو يوم السبت بالجزائر عن ارادة بلده في "إثراء" و "بعث" التعاون الجزائري-النيجيري في مجال السياحة.

و في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير السياحة و الصناعات التقليدية, حسان مرموري قال المسؤول النيجيري "كان لنا تبادنا حول وضع التعاون بين البلدين في مجال السياحة و ضرورة إثرائه وبعثه".

و أضاف أنه تطرق مع نظيره الجزائري الى ضرورة تحديد المحاور التي سترتكز  عليها ترقية التعاون الجزائري -النيجيري في قطاع السياحة.

و من جهتهي أكد السيد مرموري أن السياحة تعد احد القطاعات التي تستفيد من  اهتمام السلطات الجزائرية و النيجيرية مذكرا بتوقيع البلدين على اتفاق-اطار  سنة 2011 .

 

و أضاف أن الطرفين سيقومان بمناسبة زيارة السيد بوتو الى الجزائر بتنصيب لجنتي متابعة من أجل صياغة اقتراحات تحدد الخطوط العريضة للتعاون في هذا  القطاع لاسيما في مجال الاستثمار السياحي و التكوين و الصناعات  التقليدية.

كلـمات مفتـاحيــة :
النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة           
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 62 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود