النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة           

الجزائر - أعرب وزير السياحة و الصناعات التقليدية النيجيري, أحمد بوتو يوم السبت بالجزائر عن ارادة بلده في "إثراء" و "بعث" التعاون الجزائري-النيجيري في مجال السياحة .

و في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير السياحة و الصناعات التقليدية, حسان مرموري قال المسؤول النيجيري "كان لنا تبادنا حول وضع التعاون بين البلدين في مجال السياحة و ضرورة إثرائه وبعثه".

و أضاف أنه تطرق مع نظيره الجزائري الى ضرورة تحديد المحاور التي سترتكز عليها ترقية التعاون الجزائري -النيجيري في قطاع السياحة.

و من جهتهي أكد السيد مرموري أن السياحة تعد احد القطاعات التي تستفيد من اهتمام السلطات الجزائرية و النيجيرية مذكرا بتوقيع البلدين على اتفاق-اطار سنة 2011 .

و أضاف أن الطرفين سيقومان بمناسبة زيارة السيد بوتو الى الجزائر بتنصيب لجنتي متابعة من أجل صياغة اقتراحات تحدد الخطوط العريضة للتعاون في هذا القطاع لاسيما في مجال الاستثمار السياحي و التكوين و الصناعات التقليدية.