النيجر يأمل في بعث التعاون مع الجزائر في مجال السياحة           

و في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير السياحة و الصناعات التقليدية, حسان مرموري قال المسؤول النيجيري "كان لنا تبادنا حول وضع التعاون بين البلدين في مجال السياحة و ضرورة إثرائه وبعثه".
و أضاف أنه تطرق مع نظيره الجزائري الى ضرورة تحديد المحاور التي سترتكز عليها ترقية التعاون الجزائري -النيجيري في قطاع السياحة.
و من جهتهي أكد السيد مرموري أن السياحة تعد احد القطاعات التي تستفيد من اهتمام السلطات الجزائرية و النيجيرية مذكرا بتوقيع البلدين على اتفاق-اطار سنة 2011 .
و أضاف أن الطرفين سيقومان بمناسبة زيارة السيد بوتو الى الجزائر بتنصيب لجنتي متابعة من أجل صياغة اقتراحات تحدد الخطوط العريضة للتعاون في هذا القطاع لاسيما في مجال الاستثمار السياحي و التكوين و الصناعات التقليدية.