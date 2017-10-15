قسنطينة: إبرام اتفاقيات بين الغرفة التجارية الجزائرية-التونسية و بعض غرف التجارة و الصناعة لشرق البلاد 

قسنطينة - تم التوقيع يوم السبت بقسنطينة على اتفاقيات شراكة بين الغرفة التجارية الجزائرية التونسية و بعض غرف التجارة و الصناعة لشرق البلاد و ذلك في اختتام الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة حسب ما أفاد به منظم هذه التظاهرة ياسين فرصادو .

و أوضح نفس المصدر أن اتفاقيات الشراكة هذه التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصيدلاني في البلدين تم التوقيع عليها بين الغرفة التجارية الجزائرية - التونسية و غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" لقسنطينة و غرفة التجارة الصناعة "سيبوس" لعنابة و كذا غرفة التجارة و الصناعة لجيجل.

و من شأن هذه الاتفاقيات الموقع عليها أن تمكن من تعزيز روابط التعاون و التبادل و الاتصال بين الصناعيين في مجال الصيدلة للبلدين و رفع مستوى الإنتاج من ناحيتي النوعية و الكم وفقا لما صرح به ذات المتحدث الذي أبرز أهمية الانفتاح على العالم من أجل تحقيق إنتاج تنافسي.

و أعلن عن تنظيم قبل نهاية 2018 منتدى جزائري ûتونسي يهدف إلى ترقية هذا القطاع الحساس.

للإشارة فقد تميز الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة الذي افتتح الخميس الماضي بفندق "ماريوت" بإقبال ملفت للزوار الذين طافوا عبر 75 جناحا أقيم بالمناسبة.