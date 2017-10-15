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قسنطينة: إبرام اتفاقيات بين الغرفة التجارية الجزائرية-التونسية و بعض غرف التجارة و الصناعة لشرق البلاد 

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرات

قسنطينة - تم التوقيع يوم السبت بقسنطينة على اتفاقيات  شراكة بين الغرفة التجارية الجزائرية التونسية و بعض غرف التجارة و الصناعة لشرق البلاد و ذلك في اختتام الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة  حسب ما أفاد به منظم هذه التظاهرة ياسين فرصادو.

و أوضح نفس المصدر أن اتفاقيات الشراكة هذه التي تهدف إلى تعزيز القطاع  الصيدلاني في البلدين تم التوقيع عليها بين الغرفة التجارية الجزائرية -  التونسية  و غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" لقسنطينة و غرفة التجارة الصناعة  "سيبوس" لعنابة و كذا غرفة التجارة و الصناعة لجيجل.

و من شأن هذه الاتفاقيات الموقع عليها أن تمكن من تعزيز روابط التعاون و  التبادل و الاتصال بين الصناعيين في مجال الصيدلة للبلدين و رفع مستوى الإنتاج  من ناحيتي النوعية و الكم وفقا لما صرح به ذات المتحدث الذي أبرز أهمية  الانفتاح على العالم من أجل تحقيق إنتاج تنافسي.

و أعلن عن تنظيم قبل نهاية 2018 منتدى جزائري ûتونسي يهدف إلى ترقية هذا  القطاع الحساس.

 

للإشارة فقد تميز الصالون الدولي للصيدلة و شبه الصيدلة و الصحة الذي افتتح  الخميس الماضي بفندق "ماريوت" بإقبال ملفت للزوار الذين طافوا عبر 75 جناحا  أقيم بالمناسبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: إبرام اتفاقيات بين الغرفة التجارية الجزائرية-التونسية و بعض غرف التجارة و الصناعة لشرق البلاد 
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرة   شارك

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