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محادثات في واشنطن بين وزير المالية و السيدة بولاشيك من كتابة الدولة الأمريكية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات

واشنطن -  تحادث وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية يوم السبت بواشنطن مع النائب الرئيس لكاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بإفريقيا و الشرق الأوسط السيدة جوهان بولاشيك حول ترقية الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة.

و سمح اللقاء الذي جرى بطلب من السفيرة الأمريكية السابقة بالجزائر بالتطرق الى علاقات التعاون بين البلدين و الوسائل الكفيلة بتعميقها اكثر. 

جرى اللقاء بمقر سفارة الجزائر بواشنطن بحضور السفير مجيد بوقرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
محادثات في واشنطن بين وزير المالية و السيدة بولاشيك من كتابة الدولة الأمريكية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 تشرين1/أكتوير 2017 08:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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