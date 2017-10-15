محادثات في واشنطن بين وزير المالية و السيدة بولاشيك من كتابة الدولة الأمريكية

و سمح اللقاء الذي جرى بطلب من السفيرة الأمريكية السابقة بالجزائر بالتطرق الى علاقات التعاون بين البلدين و الوسائل الكفيلة بتعميقها اكثر.
جرى اللقاء بمقر سفارة الجزائر بواشنطن بحضور السفير مجيد بوقرة.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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واشنطن - تحادث وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية يوم السبت بواشنطن مع النائب الرئيس لكاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بإفريقيا و الشرق الأوسط السيدة جوهان بولاشيك حول ترقية الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة.
و سمح اللقاء الذي جرى بطلب من السفيرة الأمريكية السابقة بالجزائر بالتطرق الى علاقات التعاون بين البلدين و الوسائل الكفيلة بتعميقها اكثر.
جرى اللقاء بمقر سفارة الجزائر بواشنطن بحضور السفير مجيد بوقرة.