سكن : مواصلة تنفيذ المشاريع من مختلف الصيغ و تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع   

الجزائر - أكد وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم السبت بالجزائر أن دائرته الوزارية متمسكة و بـ "إصرار" بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة و العمل متواصل للقضاء على أزمة السكن في البلاد مع الحرص على تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع .

وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة 2016 نظم قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، حضره العديد من أعضاء الطاقم الحكومي " متمسكون بإصرار على تنفيذ البرامج السكنية و ماضون قدما للقضاء على أزمة السكن".

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وأضاف الوزير قوله " تبنينا خطة طريق متناسقة مع مخطط عمل الحكومة، من خلال الاستمرار في مشاريع السكن بمختلف الصيغ ومواصلة انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة ".

وتابع الوزير يقول "نعمل حاليا على تقييم الترسانة القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيغ الجديدة وفقها".

كما جدد الوزير تأكيده بأن الوزارة حريصة على " تكريس اللامركزية في بعض القرارات الخاصة بالقطاع ".