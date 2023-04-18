البنك الدولي: استثمار 24 تريليون دولار كسندات دولة ذات مردودية ضعيفة  

واشنطن - دعا رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أمس الجمعة بواشنطن إلى تعبئة التوظيفات السيئة للأموال عبر العالم لتمويل التنمية مشيرا إلى انه يتم حاليا استثمار 24 تريليون دولار كسندات دولة ذات مردودية ضعيفة.

وصرح السيد كيم خلال الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي يقول "الفرصة سانحة اليوم لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي هناك أزيد عن 10 تريليون دولار مستثمرة في سندات بنسبة سلبية و 24 تريليون دولار كسندات دولة ذات مردودية ضعيفة و 5 تريليون عبارة عن نقدي في انتظار فرص استثمار جيدة".

واستطرد يقول أن "رفع التمويلات الموجهة للتنمية إلى أقصى حد هو أفضل سبيل لإنجاح نظام السوق في العالم برمته" معربا عن أسفه لضعف الاستثمار في التنمية.

وأكد يقول أن حلولا متبادلة المنفعة (رابح-رابح) من شأنها أن تسمح للمستثمرين بتحقيق مردودية مرضية و كذا للدول المقترضة ببلوغ أهدافها في مجال التنمية.

واستشهد السيد كيم بمثال مصر حيث أشار إلى أن دعم الدولة المصرية للطاقة كان يقارب 6ر6 بالمئة من الناتج المحلي الخام قبل ثلاث سنواتي أي أكثر بقليل من النفقات المخصصة لقطاعات الصحة و التربية و الضمان الاجتماعي مجتمعة.

وسمح الدعم الذي قدمه البنك الدولي لمصر بغية إصلاح قطاع الطاقة في هذا البلد بتجنيد 15 بنكا و نحو 20 مستثمرا خاصا و كذا تمويل مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء الشمسية.

وسمح هذا المجهود بخفض دعم الدولة المصرية للطاقة ب15 مليار دولار مع تم تخصيص جزء منها لرفع دعم الدولة الموجه للمواد الغذائية.

وقال رئيس البنك الدولي "لقد استخلصنا عبرا قيمة من المجهود المبذول في مصر فبإمكاننا أن نكون أكثر استباقية لرد فعل الأسواق".

وتابع السيد كيم يقول "إن لم نتحرك سيعاني 167 مليون طفل من الفقر سنة 2030" مؤكدا أن العالم بحاجة اليوم إلى تغيير الكيفية التي يستثمر بها الرأسمال البشري.