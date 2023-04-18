انخفاض طفيف لأسعار سلة خامات أوبك إلى 44ر54 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني يوم الجمعة، أن سعر سلة خاماتها ال 13 قد وصل يوم الخميس 12اكتوبر إلى 44ر54 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله حيث وصل إلى 54ر54 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج خام صحارى الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي و خام مربان الإماراتي و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي و جيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

و من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بالأسواق الآسيوية، حيث سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93ر50 دولار للبرميل مرتفعا 33 سنتاي بما يعادل 7ر0 بالمئة، عن التسوية السابقة. وارتفع برنت 30 سنتا أو 5ر0 بالمئة إلى 55ر56 دولار للبرميل.

و يأتي هذا الانخفاض الطفيف لأسعار سلة خامات أوبك بعد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر أمس الخميس، و الذي قالت فيه أن العرض والطلب العالميين على النفط الخام "سيتوازنان بدرجة كبيرة العام القادم، بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ ثلاث سنوات وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج.

و أضافت إنها "مازالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 6ر1 مليون برميل يوميا في 2017 ، ثم تراجعه إلى 4ر1مليون برميل يوميا في 2018 ".

وقالت الوكالة "بالنظر إلى 2018 نرى أن ثلاثة فصول من أربعة ستكون متوازنة تقريبا -- وذلك مجددا بافتراض عدم تغير إنتاج أوبك وبناء على أوضاع طقس عادية.

كما أشار نفس المصدر إلى انه "وبالنظر إلى 2018 بأكمله فإن الطلب على النفط والإنتاج من خارج أوبك سينموان بنفس القدر تقريبا وقد يكون هذا التوقع الحالي هو سقف التطلعات لارتفاع أسعار النفط".

و كانت منظمة أوبك قد توقعت في التقرير الشهري الذي نشرته الأربعاء الماضي زيادة الطلب على نفطها في 2018 وقالت إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام، مشيرة إلى سوق عالمية تشهد شحا في المعروض قد يؤدي إلى عجز بين العرض والطلب في العام القادم.

كما قالت إن السوق قد تجد دعما في الشتاء من انخفاض مخزونات الوقود المقطر والتوقعات لانخفاض درجات الحرارة مما سيعزز الطلب على نواتج التقطير من أجل التدفئة.

وأضافت أوبك أن العالم سيحتاج إلى 06ر33 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وجاء في التقرير ايضا ان "أسعار النفط من المتوقع أن تبقى في نطاق من 50 إلى 55 دولارا (للبرميل) في العام القادم".

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 و2018 قائلة إن ا"لاستهلاك سيرتفع بمقدار 38ر1مليون برميل يوميا العام القادم بزيادة قدرها 30 ألف برميل يوميا" .

و ينتظر ان تعقد اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق بلدان أوبيك و خارجها والتي تضم الجزائر و الكويت و فنزويلا و روسيا و عمان اجتماعا لها في أواخر نوفمبر القادم بفيينا على أن ينعقد بعدها الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبك.

يذكر ان اوبك قد اتفقت في ديسمبر 2016 في فيينا مع منتجين مستقلين وعلى رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم. وقد اتفقوا في مايو الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.