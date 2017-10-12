تعيين رابح أرزقي مختصا رئيسيا في الاقتصاد بالبنك العالمي مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكان السيد أرزقي يشغل منصب رئيس وحدة المواد الأولية بقسم الدراسات بصندوق النقد الدولي، حيث عالج العديد من المسائل من بينها الطاقة والمواد الأولية والاقتصاد الدولي الكلي، إضافة إلى اقتصاد التنمية.

كما قاد وشارك الخبير الجزائري في العديد من المهام في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويعد السيد أرزقي أستاذ مشارك غير مقيم بمعهد "ثينك ثانك" الأميركي ومعهد بروكينغس، إضافة إلى جامعة أكسفورد.

إضافة إلى ذلك يملك الخبير الجزائري الذي استلم مهامه بالبنك العالمي يوم الثلاثاء الفارط في رصيده العديد من المقالات المنشورة في مجلات موجهة إلى المختصين، كما شارك في تأليف العديد من الكتب وطبعات خاصة للمجلات الجامعية .

علاوة على ذلك يشغل المسؤول الجديد للبنك العالمي منصب رئيس تحرير مجلة الأبحاث بصندوق النقد الدولي ومحرر مشارك بمجلة اقتصاد التنمية.

ويذكر أن السيد أرزقي رابح متحصل على شهادة في العلوم من المدرسة الوطنية للإحصاء و الإدارة الاقتصادية بباريس (فرنسا)، إضافة إلى شهادة الدكتوراه من المعهد الجامعي الأوروبي بفلورانس (إيطاليا).