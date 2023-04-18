نمو الناتج الداخلي الخام بـ 5ر1 % خلال الثلاثي الثاني لـ 2017

الجزائر - سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 5ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016 , حسب ما علمت (واج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد بلغ 1ر2 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري (مقابل 5 ر3 بالمئة خلال نفس الفترة من 2016 ) حسب نفس المصدر.

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وحسب القيم الجارية عرف الناتج الداخلي الخام للثلاثي الثاني لسنة 2017 نموا ب 9 ر5 بالمئة (مقابل 4 بالمئة لنفس الفترة من العام الذي سبق).

و قد ساهم هذا التطور في القيم الجاريةي وبالنظر إلى نمو الناتج الداخلي الخام أدى ذلك إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4ر4 بالمئة في الثلاثي الثاني من سنة 2017 (مقابل 9ر0 بالمئة لنفس الفترة من السنة الماضية)يحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.

و يذكر أن قانون المالية لسنة 2017 يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 9ر3 بالمئة.

وقد رفع صندوق النقد الدولي في تقريره العالمي الصادر امس الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته بالنسبة للنمو في الجزائر لسنتي 2017 و 2018.

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وتتوقع هذه المؤسسة المالية الدولية نموا بنسبة 5ر1 بالمئة في 2017 مقابل 4ر1 بالمئة التي كان قد توقعها في أبريل الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الجزائر إلى حد أقل مما هو متوقع في 2018 إلى 8ر0 بالمائة مقابل 6ر0 بالمئة حسب توقعات أنجزت في أبريل و يرتفع إلى 4ر2 بالمئة في 2022 حسب مؤسسة بريتون وودز.



